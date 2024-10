Poliana Rocha celebra o primeiro mês do neto caçula, José Leonardo

Poliana Rocha usou as redes sociais para celebrar o primeiro mês de vida do filho mais novo de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo

Vovó coruja, Poliana Rocha usou as redes sociais nesta terça-feira, 8, para celebrar o primeiro mês de vida do filho mais novo de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo. Nos stories do Instagram, elacompartilhou uma imagem em que aparece com o bebê no colo e escreveu um texto para homenageá-lo.

"Nesse primeiro mês, você já transformou tantas vidas, especialmente a nossa. Ver você crescer, mesmo que tão pequeninho, é a maior alegria de todas. O seu futuro é brilhante e cheio de promessas. Estaremos ao seu lado a cada passo, celebrando cada conquista. Te amamos muito", escreveu a esposa do cantor Leonardo.

Story de Poliana Rocha (Reprodução/Instagram)

Poliana Rocha choca ao mostrar closet que montou para os filhos de Virginia

Recentemente, Poliana Rocha revelou que também montou um closet para os herdeiros de Virginia Fonseca e Zé Felipe em sua casa em Goiânia. Depois do banheiro luxuoso, com detalhes em dourado, há uma porta para o closet com alguns armários, que foram divididos para Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. No local, além de várias roupas para os netos, a empresária colocou outros itens.

Ela compartilhou ainda que comprou muitas peças para o caçula e que dará algumas para Virginia levar para sua mansão para dar tempo de usar. Além disso, nas gavetas, a loira exibiu quantidade de pijamas, itens de higiene e outros coisas para eles. "Mas eu comprei coisa demais, meio exagerada, né? Mas tá tudo tão lindo", comentou.

Vale lembrar que o quarto do trio recebeu um reforma especial para renovar a decoração para a chegada de José Leonardo. O ambiente recebeu tons de verde, elementos da natureza e diversos brinquedos como escorregador, lousa, cozinha e mais.

Em outro momento, ela mostrou que ganhou um presente especial da nora, a influenciadora Virginia Fonseca, e do seu filho, o cantor Zé Felipe.