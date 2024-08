Veja o bolo de aniversário sofisticado de Susana Vieira nos EUA

Susana Vieira comemorou seu aniversário de 82 anos em Orlando, Estados unidos, e ganhou um bolo de aniversário com suas fotos

A atriz Susana Vieira comemorou o seu aniversário de 82 anos de idade em grande estilo. Durante uma viagem com a família, ela foi surpreendida com uma festa sofisticada em uma mansão em Orlando, nos Estados Unidos.

A estrela ganhou uma decoração em tons de preto e dourado, com direito a vários balões e docinhos. Inclusive, o bolo de aniversário roubou a cena.

O bolo foi decorado com várias fotos de Susana Vieira ao longo de sua vida. O doce também seguiu as cores da festa e ainda foi colocado em um suporte com pérolas.

Veja as fotos da festa de aniversário de Susana Vieira:

Susana Vieira fala da leucemia

Em entrevista ao Fantástico exibida no último domingo, 19, Susana Vieira refletiu sobre os desafios vem enfrentando em sua vida pessoal. Além do diagnóstico de leucemia, a atriz revelou que sofre de outra doença sanguínea.

“Eu tenho leucemia linfocítica crônica, que é uma doença. Não tem cura e não adianta fazer transplante de medula. E eu tenho outra doença de sangue, que é a anemia hemolítica autoimune. É óbvio que à medida que você vai ficando com mais idade, você fica preocupada, mas essa doença parece que foi Deus… me deixou em paz. Mas estou em remissão, então tomara que seja isso”, relatou.

Ainda no bate-papo, Susana compartilhou detalhes de sua rotina de cuidados com a saúde. “A disciplina, faço os exercícios que mandam e eu como de tudo: arroz, feijão, muita farinha – eu adoro farinha! Então, eu como de tudo: pão, manteiga, tudo”, disse ela.