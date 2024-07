Veja como Murilo Benício comemorou seu aniversário de 53 anos

Murilo Benício ganhou uma festa de aniversário caseira ao reunir seus amigos e familiares para celebrar seus 53 anos de vida

O ator Murilo Benício comemorou o seu aniversário de 53 anos de idade ao lado da família e dos amigos. O artista completou a nova idade no último sábado, 13, e ganhou uma festa caseira para celebrar a data especial.

Em um vídeo que circula pelas redes sociais, o ator veterano apareceu todo sorridente ao se divertir com seus convidados e seu cachorro na hora do Parabéns. A festa aconteceu no sítio do artista no interior do Rio de Janeiro e teve bolo de aniversário em uma área externa da casa.

Entre os convidados, ele contou com a presença do filho caçula, Pietro, fruto do antigo casamento com a atriz Giovanna Antonelli.

Assista ao vídeo do aniversário de Murilo Benício:

Murilo Benício inclui os doguinhos na hora de cantar parabéns 🐶💕 pic.twitter.com/nozDikVqVA — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) July 15, 2024

E o Murilo Benício que incluiu os dogs no parabéns dele pic.twitter.com/X4Cc2kO7vY — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) July 15, 2024

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Artur Moreno e Radamés Keller (@fofoquei)

Murilo Benício ganhou homenagem da namorada, Cecilia Malan

No últmo sábado, 13, Cecília Malan, que é conhecida por sua discrição sobre vida pessoal, surpreendeu ao compartilhar uma declaração apaixonada em comemoração ao aniversário de seu namorado, Murilo Benício. Em suas redes sociais, a jornalista compartilhou uma foto ao lado do ator e o homenageou nesta data especial.

Através de seu perfil no Instagram, Cecília publicou um clique em que aparece coladinha com Murilo. Na selfie no espelho, o casal esbanja felicidade e tranquilidade em um momento íntimo. Na legenda, a correspondente da Globo em Londres, Inglaterra, aproveitou para fazer uma declaração discreta, porém apaixonada, para o namorado.

“53 anos dessa figura rara que entrou nas nossas vidas de forma arrebatadora e ficou!”, Cecília se declarou.