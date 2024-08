Revelação sobre gastos das festas de Maíra Cardi é feita: 'Uma loja'

Após piquenique luxuoso ser realizado para renovação de voto de casamento, revelação sobre festas de Maíra Cardi é feita; confira

As festas de Maíra Cardi sempre impressionam com os detalhes luxuosos e a responsável pela organização dos eventos da ex-BBB, , Twiggy S. Kutkiewicz, comentou quanto a famosa gastaria em seus eventos ao postar vídeos de como foi o piquenique luxuoso para ela renovar os votos de casamento com Thiago Nigro.

Ao exibir a celebração diferenciada, realizada em um resort em Ibiúna, em São Paulo, a planejadora respondeu as dúvidas de alguns internautas e deixou escapar uma revelação sobre as festas da empresária do ramo da saúde. Sem contar o valor, a profissional surpreendeu ao contar uma "mania" que a cliente tem e que pode fazer com que os gastos variem bastante.

Diferente de muita gente, Maíra Cardi prefere comprar os itens e guardar em seu acervo. "O gasto deles não é parâmetro, porque Maíra gosta de comprar os itens e não alugar, porque ela ama fazer festa e gosta de já ter o acervo... E numa dessas o nosso galpão já está parecendo uma loja", disse Twiggy.

Ao completarem um ano de casados, Maíra Cardi e Thiago Nigro promoveram um piquenique luxuoso e os detalhes impecáveis chamaram a atenção.

Como foi o casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro?

No final de agosto de 2023, Maíra Cardi e Thiago Nigro se casaram em sigilo apenas com pessoas bem próximas presentes no evento, que durou alguns dias, tendo até baile de máscaras para seus convidados se divertirem.

Na cerimônia, Primo Rico não apenas deu alianças para sua amada, mas também para os enteados. A filha da noiva, Sophia Cardi, fruto do relacionamento da coach com o ator Arthur Aguiar, roubou a cena com um vestido igual ao da mãe.

É bom lembrar que os pombinhos se conheceram quando ele participou do programa de emagrecimento da ex-BBB. Na época, ela ainda estava com Arthur Aguiar, pai de sua filha. Em março deste de 2023, eles assumiram o relacionamento e em abril o Primo Rico pediu a mão da influenciadora durante o batismo que realizaram no Rio Jordão.