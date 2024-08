Mirella Santos e Ceará celebram 10 anos da filha com festa especial; veja

Ela cresceu! Filha de Mirella Santos e Ceará, Valentina Muniz, completou 10 anos e ganhou uma festa especial para se divertir

A única filha de Mirella Santos e Ceará, Valentina Muniz, completou 10 anos e ganhou uma festa especial para celebrar a data. O evento foi realizado em um espaço para a garota brincar com os amigos e ainda o local recebeu uma decoração especial.

A aniversariante então escolheu a animação da Disney, o personagem Stitch, para ser o tema. A mesa principal foi toda montada com a imagem do desenho e em cores rosa, azul, lilás e outros tons. Além de balões, doces de vários tipos e personalizados preencheram a mesa.

Dias após a comemoração, que contou com personagem Stitch para divertir as crianças, Mirella Santos compartilhou um vídeo exibindo um resumo da festa. "Tbt cheio de amor na festa de 10 anos da minha princesa que rolou na sexta passada. Oh tempo… será que dá pra ir devagar. Que Deus te abençoe e ilumine seus passos cada vez mais minha pequena, com mta saúde, paz, amor e sucesso", escreveu.

Combinando com o tema e decoração da festa, Valentina Muniz surgiu com um vestido nas cores do evento e com o Stitch estampado. No último ano, a herdeira da modelo com o humorista escolheu o tema de Barbie.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mirella Santos (@misantosoficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mirella Santos (@misantosoficial)

Após ter mansão invadida, Mirella Santos recupera bolsas de grife

No último ano, Mirella Santos recuperou suas bolsas de grife furtadas após sua mansão ter sido invadida no feriado do dia 7 de abril.

Através dos Stories do Instagram, o marido da modelo, o humorista Wellington Muniz, mais conhecido como Ceará, postou alguns vídeos mostrando que a esposa compareceu ao Deic-SP (Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo), para reconhecer os objetos encontrados.

"Eu estou feliz da vida por você, amor", disse o artista no começo da gravação. "São bolsas que são bem cuidadas, [elas] não têm um ano. Têm cinco, dez anos", falou ele, enquanto Mirella fazia o reconhecimento.

+ Mirella Santos e Ceará mostram como ficou a casa após assalto: ''Um furacão''

Enquanto olhava os objetos recuperados pela polícia, a modelo apontou que ainda faltava uma bolsa da Chanel. "Vai pegar. Se quiser mais duas bolsas, tenho duas nos olhos, eu te dou. Eu não durmo faz tempo", brincou o humorista. Mirella também se mostrou confiante em encontrar todos os pertences roubados. "Vamos encontrar o resto", torceu ela. "O resto, não. O que falta. O resto vai para o lixo. Estamos muito felizes", corrigiu ele.