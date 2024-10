Mari Bridi surge com seus filhos com Rafael Cardoso em festa de Tata Werneck

Após polêmica envolvendo o ex e pai de seus filhos, Rafael Cardoso, Mari Bridi surge com os herdeiros na festa da filha de Tata Werneck

A ex-esposa do ator Rafael Cardoso, a influenciadora digital Mari Bridi, marcou presença com seus filhos, Aurora, de dez anos, e Valentin, de seis, frutos da relação com o artista, na festa de aniversário da herdeira de Tata Werneck e Rafa Vitti.

Na porta do evento com tema de Família Addams, promovido no Rio de Janeiro, a influencer posou sorridente com a dupla após dias de ter se pronunciado sobre Rafael Cardoso não poder ver as crianças pessoalmente por conta de uma decisão na justiça.

Para prestigiar os cinco anos de Clara Maria, Mari Bridi apostou em um look com calça jeans e blusa dourada com brilhos. Aurora foi de saia azul e branca estampada e o irmão foi com uma roupa básica branca e preta.

Nos últimos dias, a mãe do casal explicou sobre Rafael Cardoso não poder ver as crianças pessoalmente. O assunto veio à tona quando o ator contou em entrevista na TV CARAS que estava há um ano sem visitar os filhos.

"Por que a justiça impediria um pai de ver seus filhos presencialmente? Essa é a pergunta qeu raramente é feita, porque, como sociedade, fomos ensinados a questionar e julgar automaticamente as decisões de uma mulher, sem nos atentarmos ao que realmente está por trás de medidas tão sérias. Sempre preferi manter esses assuntos no âmbito privado, acreditando que não deveriam ser discutidos publicamente. No entanto, quando uma mulher opta pelo silêncio, ela muitas vezes é duramente criticada. E chega um momento em que se torna impossível não falar. Infelizmente, é muito comum que mulheres vivam situações de violência emocional e psicológica que, com o tempo, acabam sendo normalizadas. A falta de parâmetros claros e o peso das expectativas sociais nos fazem acreditar que devemos manter uma imagem estável, mesmo à custa do nosso próprio-bem-estar", disse ela e deu mais detalhes.

Em dezembro de 2022, o término do casamento de Rafael Cardoso com a influenciadora digital Mari Bridi foi confirmado pelos dois.

FOTOS: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS

Rafael Cardoso se pronuncia após declarações de Mari Bridi

Procurado pela CARAS, Rafael Cardoso escreveu uma declaração após ler o texto da ex-mulher, Mari Bridi. "O que posso dizer no momento é que os dois processos correm em segredo de justiça e me foi informado que não posso aprofundar em nada, sobre nenhum deles. Mas, vale ressaltar que não ocorroeu nenhum tipo de agressão à mãe dos meus filhos ou a eles. Tenho falado com meus filhos por WhatsApp sempre que consigo - nao é sempre, visto que depende muito mais da outra parte aceitar as minhas chamadas, o que nem sempre acontece! O que posso dizer, nesse momento, é que estou cumprindo todas as medidas legais e minhas obrigações como pai que sao possiveis no momento. E, muito em breve, meus direitos serão reestabelecidos", afirmou.

