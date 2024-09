Lore Improta faz festa temática luxuosa e detalhes impressionam; veja

Com tema inspirado nos anos 2000, Lore Improta faz festa luxuosa e impressiona com detalhes da decoração, doces e lembrancinhas; confira

A dançarina Lore Improta fez uma grande festa para comemorar a chegada de seus 31 anos. Após viajar para a Grécia com Léo Santana, a famosa retornou ao Brasil e já celebrou com muito estilo o seu aniversário nesta terça-feira, 03.

Reunindo amigos e familiares, a loira fez um evento com tema de anos 2000 e impressionou com os detalhes. Além da decoração colorida, cheia de luzes e elementos do passado, no local, foi montada uma pista de dança, mesa de doces, todos feitos pela mãe de Lore, e até um carrinho com "besteirinhas" típicas dos anos 2000. O bolo foi confeccionado pela mesma confeiteira que fez o seu bolo de 15 anos, inclusive, o modelo foi inspirado no de debutante.

"Lore in 2000", compartilhou a famosa os cliques de seu look combinando com a herdeira Liz. A produção da famosa foi inspirada no tema e os convidados também foram com roupas para entrar no clima nostálgico.

Além de muitos doces, os convidados puderam levar lembrancinhas para casa. Bolsinhas e maletas com estampa de cubos foram confeccionados. Chinelos foram distribuídos para os presentes se jogarem na balada e ao som de Léo Santana. Cadernos com logo do evento também fizeram parte dos mimos.

Veja os detalhes da festa de Lore Improta:

