João Baldasserini comemora aniversário do filho com festão

Nas redes sociais, o ator João Baldasserini compartilhou as fotos da festa de aniversário do filho, Heleno, que completou cinco anos

João Baldasseriniusou as redes sociais nesta terça-feira, 12, para comemorar o aniversário de cinco anos do filho, Heleno, fruto de seu relacionamento com Erica Lopes.

Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou fotos da festa de aniversário do herdeiro, que aconteceu no último sábado, 9, e teve como tema 'Mario Bros'. Nos registros, o aniversariante surgiu fantasiado de Mario e João de Luigi. Já a mamãe usou um vestido azul.

"Sábado foi a festa, mas hoje, dia 12/11, é o dia do nascimento do meu filho. Heleno é um menino incrível, um garoto do bem, gente boa, brincalhão, carinhoso, amável, inteligente, sensível e feliz! Trás consigo todo o frescor da vida, o que é maravilhoso pra nós pais poder conviver com isso", começou o texto.

"Nós direcionamos os caminhos e ele nos mostra como caminhar, nos cuidamos dele e ele nos mostra como amar. Numa troca mútua vamos vivendo juntos. E tem sido maravilhoso tudo isso. Sua festa foi linda, seus convidados compareceram e quanta gente legal convive com você. Parabéns, Heleno, você é um menino especial. Te amo, te amamos. Papai", finalizou.

João Baldasserini fala de forte ligação com o filho

Após passar o ano de 2023 atuando em A Infância de Romeu e Julieta, ainda no ar no SBT, João Baldasserini voltou à TV Globo para dar vida ao produtor Ernesto, em Família É Tudo. Para aceitar o convite do autor Daniel Ortiz, o artista precisou deixar São Paulo e morar no Rio de Janeiro, onde são realizadas as gravações da novela. Não foi uma decisão tão fácil para o ator, que precisou lidar com a saudade do filho Heleno.

Em entrevista à CARAS Brasil, ele fala da forte ligação com o pequeno e destaca o maior sonho de sua vida: ser pai. "Sempre quis! E achava que ser pai ia me colocar no eixo, em relação a muitas coisas da minha vida, sabe? Porque eu era muito molecão. E vi que não. Ser pai é uma função além de tudo [...]", disse em um trecho do papo. Confira a entrevista completa!

