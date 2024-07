Filhos de Andressa Suita e Gusttavo Lima comemoram aniversário com festão

Nesta quarta-feira (17), Andressa Suita e Gusttavo Lima comemoraram o aniversário dos filhos, Gabriel e Samuel, com uma festa luxuosa

Andressa Suita usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 17, para mostrar alguns detalhes da festa de aniversário dos filhos, Gabriel, de sete anos, e Samuel, de seis. Os dois são frutos de seu casamento com o cantor Gusttavo Lima.

Para comemorar data especial, os meninos ganharam um festão com o tema 'game', além disso, eles também usaram o mesmo look: calça e camiseta preta, com um videogame estampado. Os papais também optaram por looks da mesma cor dos herdeiros.

"Happy Birthday. Gabriel 7. Samuel 6", escreveu a modelo e influenciadora digital ao compartilhar as fotos em seu perfil oficial no Instagram.

Os internautas se derreteram pelos registros da festa nos comentários. "Lindos demais. Que Deus abençoe sempre", disse uma seguidora. "Que meninos lindos, meu Deus!", escreveu outra. "Que Deus abençoe e ilumine eternamente o caminho dessa família linda", desejou um fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Gusttavo Lima e Andressa Suita são alvo de investigação por vídeo polêmico do filho

No começo do mês, a esposa de Gusttavo Lima, Andressa Suita, publicou um vídeo do filho de sete anos dirigindo. Além de dividir opiniões nas redes sociais, o casal chamou a atenção do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). Inclusive, o presidente do órgão afirmou ter feito um pedido de investigação aos pais do menino.

Para quem não acompanhou a polêmica, Andressa compartilhou o momento em que seu primogênito, Gabriel, aparece dirigindo o veículo sozinho, com o irmão mais novo, Samuel, de apenas quatro anos, ao lado. Enquanto o pequeno fazia algumas curvas e dirigia em uma área verde sem pedestres, a influenciadora digital gravava a cena do banco traseiro.

Em nota, o presidente do órgão, Delegado Waldir, se pronunciou sobre o vídeo e informou que solicitou a investigação da conduta dos pais da criança. Inclusive, ele destacou a importância das celebridades serem exemplos. "(Waldir) repudia quaisquer ações realizadas por figuras públicas que podem incentivar conduta similar por parte da população, podendo gerar grave risco de acidentes nas vias públicas e particulares", informaram ao G1. Saiba mais!