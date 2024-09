"Tô muito mais feliz", confessou a cantora Luiza Possi ao contar aos seguidores das redes sociais que está sem beber álcool desde fevereiro

Luiza Possi revelou em suas redes sociais nesta quarta-feira, 11, que decidiu parar de beber álcool. No vídeo publicado no feed do Instagram, a cantora explicou que fez um propósito com seu marido, Cris Gomes, e deu detalhes sobre a decisão.

"No dia quatro de fevereiro eu parei de beber. Eu fiz um propósito comigo mesma de que eu não ia beber mais, nem eu, nem meu marido. Meu marido parou até antes de mim. Para você vê como a internet não é nada, a gente só conta o que a gente quer", começou.

Em seguida, Luiza explicou o motivo de parar de beber. "Vocês veem muitos posts meus bebendo, eu não me arrependo de nada, cada coisa tem a sua hora, mas eu vi que esse não era o caminho, eu vi que eu não estava no meu propósito. Meu propósito é transbordar na vida das pessoas."

"E quando eu digo isso, é ajudar as pessoas, é estar perto, é ter uma comunicação direta. E eu precisava estar com minha alma e meu corpo limpos para poder fazer isso, para poder estar no meu propósito. E foi por isso que eu parei de beber", justificou.

Por fim, a cantora contou como está se sentindo. "Tô muito mais feliz assim, muito mais no meu eixo. Estou trazendo isso para vocês porque eu trouxe muita bebida e agora eu estou dando um parecer da minha realidade. E quem quiser se juntar a mim tá convidado", finalizou.

Na legenda da publicação, a filha da cantora Zizi Possi também falou sobre a decisão. "Escolher a si mesmo nunca foi tão libertador. Decidi parar de beber para me conectar com a minha essência e viver cada momento de forma plena. Não foi fácil, mas a clareza e a paz que encontrei nesse caminho fazem tudo valer a pena", escreveu.

Confira:

Luiza Possi tranquiliza os fãs após o filho passar por cirurgia

No fim do mês passado, Luiza Possi usou as redes sociais para contar aos seguidores que se filho caçula, Matteo, de dois anos, precisou passar por uma cirurgia. A cantora explicou que o filho iria passar por uma postectomia e mesmo sendo um uma cirurgia simples, ela estava preocupada, já que o herdeiro teria que tomar anestesia geral.

"Hoje meu Tetteozinho precisou operar, postectomia é o nome. Uma cirurgia simples, mas pra um bebê de dois anos, tomar anestesia geral o coração dos pais gela. Estamos aqui na certeza de que dará tudo certo. Deus e Jesus estão com ele e tudo ficará bem. Meu bebê é a coisa mais preciosa da minha vida. Te amo Tetteo, mamãe tá aqui", escreveu Possi, ao compartilhar um vídeo ao lado de Matteo. Confira!