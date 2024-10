Luiza Possi se derrete ao comemorar o aniversário do filho caçula: 'Minha vida'

A cantora Luiza Possi compartilhou várias fotos do filho caçula, Matteo, e prestou uma bela homenagem ao comemorar seu aniversário de 3 anos

A cantora Luiza Possiusou as redes sociais para comemorar o aniversário do filho caçula. Nesta quinta-feira, 17, Matteo completou três anos de vida e para comemorara a data especial, ela compartilhou fotos e um vídeo do herdeiro, incluindo do dia de seu nascimento.

"E foi assim, bem naturalmente que o extraordinário aconteceu. Você saiu daquela barriga imensa e veio para os meus braços. Nos primeiros segundos, já tão carinhoso, procurando se aninhar em mim", recordou a artista no começo do texto.

Em seguida, a filha da cantora Zizi Possi se declarou para Matteo. "Meu filho ver você crescer é a coisa mais linda da minha vida. Que privilégio. Eu te amo do tamanho de todas as galaxias. Você é infinitamente melhor do que qualquer imaginação minha. Te amo de montão Tetteo da mamãe. Meu curiózinho", completou.

Vale lembrar que Luiza Possi também é mãe de Lucca, de cinco anos. Os dois são frutos de seu relacionamento com Cris Gomes, com quem completou seis anos de casada em setembro. Na ocasião, ela se declarou para o marido.

Luiza Possi mostra 'cabelo maluco' dos filhos

Nesta quarta-feira, 16, Luiza Possi chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao mostrar o penteado que fez em seus filhos para o 'Dia do Cabelo Maluco' na escola. Em seu perfil no Instagram, a cantora mostrou Lucca e Matteo com os cabelos coloridos para o evento diverto da escola.

O caçula da artista ainda surgiu com uma aranha na cabeça para deixar a produção mais divertida. Ao mostrar o penteado dos meninos para o 'Dia do Cabelo Maluco', Luiza Possi quis saber a opinião dos seus seguidores. "Hoje foi dia de “cabelo maluco” na escola dos meus meninos, qual vocês usariam?", questionou ela. Veja os penteados!