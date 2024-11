Filho caçula de Murilo Rosa comemora aniversário de 12 anos com festa intimista

Nas redes sociais, o ator Murilo Rosa mostrou a comemoração do aniversário de Arthur, seu filho com a modelo Fernanda Tavares

Murilo Rosa usou as redes sociais nesta segunda-feira, 4, para mostrar os detalhes da comemoração do aniversário do filho caçula, Arthur. O menino, fruto de seu relacionamento com a modelo Fernanda Tavares, completou 12 anos.

Para comemorar a data especial, o menino ganhou uma festa especial em casa. Nos registros publicados no feed do Instagram, o aniversariante aparece sorridente ao lado dos pais e do irmão mais velho, Lucas, de 17 anos.

Já na legenda, Murilo falou sobre mais um ano de vida de Arthur. "Niver do meu caçula, quase virando adolescente? Ai meu Deus, mais um, rsrs. Que bom filho, ver e acompanhar sua evolução, seu crescimento… assim a vida se faz… que lindo tudo isso", disse no começo da publicação.

"A mim restam palavras que não cabem de fato na emoção de ter um filho com você Artur. Te amo muito mesmo. Que benção. Seja sempre feliz, ok? Essa é a verdadeira missão, ser sempre feliz! Com saúde. Te amo, estamos por aqui, juntos! Feliz Aniversário", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Murilo Rosa (@murilorosa_oficial)

Murilo Rosa homenageia o filho mais velho

No dia 22 de outubro, o ator Murilo Rosa comemorou o aniversário de 17 anos de seu filho mais velho, Lucas, fruto de seu casamento com Fernanda Tavares. O ator compartilhou vários momentos do aniversariante em suas redes sociais e prestou uma bela homenagem.

"Dia 22 de outubro, às 23:03 nascia esse garotão gigante e iluminado, o nosso Luquinhas. Aliás, Lucas significa “tocha de luz”, escolhido a dedo. Último dia de Libra, rsrs, (tem uma boa história sobre isso) era horário de verão em 2007, então ele nasceu aos 3 minutos do dia 23, como não sou bobo, claro que registrei ele no horário oficial, então pronto, ele nasce no dia 22 de outubro, último dia de Libra", começou.

"Hoje já com 1,91, completando mais um ano de vida, meu Deus, quantas emoções já vivemos. Emoções que nos une e intensifica essa relação tão preciosa entre Pai e Filho. Filhão, tenho muito orgulho e admiração por você, te desejo sempre muita saúde, alegria e sabedoria. Estamos sempre aprendendo, evoluindo e isso é a delícia da vida, então fique sempre atento a tudo… aprenda, aprenda e aprenda… pois é assim que nos tornamos grandes. Te amo muito. O Destino a gente que traça, então vá firme porque a vida tá aí pra você. Feliz aniversário!", completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Murilo Rosa (@murilorosa_oficial)

Leia também:Murilo Rosa e Fernanda Tavares trocam declarações em data especial: "Te amo"