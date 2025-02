Filha caçula de Kaká ganha festa luxuosa em seu aniversário de 2 anos

Sarah, a filha caçula de Kaká e Carol Batista Leite, ganhou uma festa luxuosa para comemorar o seu aniversário de dois anos

Carol Batista Leite, esposa do ex-jogador de futebol Kaká, usou as redes sociais para mostrar os detalhes da festa de aniversário da filha caçula, Sarah. A menina completou dois anos no dia 13 de fevereiro.

Para comemorar a data especial, Sarah ganhou uma festa luxuosa com o tema 'Mickey no safári' e encantou ao surgir combinando o look com a irmã mais velha, Esther, de quatro anos. Luca, de 16, e Isabella, de 14, filho de Kaká com Carol Celico, também marcaram presença na comemoração do aniversário da irmãzinha.

Ao compartilhar as fotos e vídeos em suas redes sociais, Carol não escondeu a felicidade por realizar a festa do jeito que a herdeira queria. "2 anos da Sarah em grande estilo! Uma festa alegre, contagiante e intensa assim como ela é! Obrigada turma do Mickey no safári de princesa tão esperado!", disse a mamãe na legenda.

No dia que Sarah completou dois anos, Kaká prestou uma bela homenagem para a filha. "13.02 Sarinha você é um presente de Deus. Oramos e pedimos pra que você caminhe sempre com Jesus, que tenha o coração sempre alegre e feliz. Que continue nos ensinando com cada gesto. Que a luz de Jesus brilhe através de você todos os dias da sua vida. Obrigado por existir minha filha!! Parabéns! Feliz aniversário! Papai te ama muito", escreveu o ex-atleta.

Kaká ganha declaração da esposa em aniversário de casamento

Em dezembro do ano passado, o ex-jogador de futebol Kaká foi surpreendido pela esposa, Carol Leite, com uma declaração bastante especial. Por meio das redes sociais, a influenciadora digital compartilhou um texto em celebração ao aniversário de casamento dos dois.

"Hoje comemoramos 5 anos de casados!!! E seguimos construindo e aperfeiçoando nosso amor, sobre o firme fundamento que é Jesus. São muitos momentos juntos, bons e ruins, mas todos importantes para fortalecimento dessa união!! O nosso jeito é maravilhoso! Nossa vida imperfeita é deliciosa! Que venham muitos e muitos anos de amor, amizade, cumplicidade, fidelidade, união e fé. Para sempre juntos, até a eternidade!", disse influenciadora digital ao resgatar fotos marcantes do casal. Veja a publicação!

