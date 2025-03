Eduardo Sterblitch e Louise D'Tuani celebram 2 anos do filho com festa temática

Os atores Eduardo Sterblitch e Louise D'Tuani realizaram uma festinha de aniversário para o filho com um tema divertido; confira

Festa na casa de Eduardo Sterblitch e Louise D'Tuani! Os atores realizaram um evento bastante especial no domingo, 23, para celebrar o aniversário do filho do casal, Caetano. O pequeno, que completou 2 anos de vida, comemorou a data ao lado de familiares e amigos próximos.

Por meio das redes sociais, Edu e Louise compartilharam com os seguidores alguns registros da festinha, que teve como tema uma homenagem ao 'Raça Negra', sucesso nos anos 90 e um dos favoritos do aniversariante. O evento contou ainda com a presença de famosos como Thais Fersoza, Paloma Bernardi e Letícia Colin, madrinha de Caetano.

Nas imagens, é possível notar detalhes da decoração caprichada com diversos balões coloridos, confetes e docinhos. Em alusão aos anos 90, o apoio do bolo foi uma antiga vitrola.

A atriz Letícia Colin ainda publicou uma bela homenagem ao pequeno. "Te amo meu afilhado mais lindo do mundo! Viva Caetano do axé, do samba e do pagode! Dinda te ama", escreveu a intérprete de Zélia em 'Garota do Momento', da TV Globo.

Confira as fotos do aniversário do filho de Eduardo Sterblitch:

Eduardo Sterblitch e Louise D'Tuani celebram 2 anos do filho - Reprodução/Instagram

