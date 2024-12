Kaká ganha declaração da esposa em aniversário de casamento: 'Até a eternidade'

Esposa de Kaká, Carol Leite realizou uma homenagem especial ao companheiro em celebração aos 5 anos de casamento dos dois

O ex-jogador de futebol Kaká foi surpreendido pela esposa, Carol Leite, com uma declaração bastante especial. Por meio das redes sociais, a influenciadora digital compartilhou um texto em celebração ao aniversário de casamento dos dois.

Juntos desde 2016, Kaká e Carol oficializaram a união em 2019, em uma cerimônia realizada na Praia de Itacaré, na Bahia. Em celebração a data especial do casal, comemorada no sábado, 30, a influenciadora resgatou fotos marcantes do casal e destacou o quanto é feliz ao lado do companheiro.

"Hoje comemoramos 5 anos de casados!!! E seguimos construindo e aperfeiçoando nosso amor, sobre o firme fundamento que é Jesus. São muitos momentos juntos, bons e ruins, mas todos importantes para fortalecimento dessa união!!", iniciou Carol Leite na legenda.

"O nosso jeito é maravilhoso! Nossa vida imperfeita é deliciosa! Que venham muitos e muitos anos de amor, amizade, cumplicidade, fidelidade, união e fé. Para sempre juntos, até a eternidade!", completou a influenciadora digital.

Nos comentários, diversos amigos e seguidores deixaram mensagens carinhosas de felicitações ao casal. "Preciosos! Que esse amor seja para a eternidade", disse uma internauta. "Parabéns! Muito amor sempre", desejou outra. "Que vocês sejam muito felizes", falou uma terceira.

Quem são os filhos de Kaká?

O ex-jogador de futebol Kaká e a esposa, Carol Leite, são pais de duas meninas: Esther, que completou 4 anos recentemente e ganhou uma bela festa de aniversário, e Sarah, de 1. Além das meninas, ele também é pai de Luca, de 16 anos, e Isabella, de 13, frutos de seu antigo casamento com Carol Celico.

Kaká encanta ao compartilhar clique fofo com o filho

Em junho deste ano, Luca, filho de Kaká, Luca, completou 16 anos de vida e ganhou uma bela homenagem do ex-jogador de futebol. Para comemorar o momento, o famoso publicou um clique encantador com o herdeiro nas redes sociais, onde eles aparecem juntinhos.

"Dia de celebrar a vida do meu parceiro, meu amigo, meu companheiro, meu filhote! Luca parabéns, feliz aniversário!!! Meu desejo e oração é pra que você continue crescendo no conhecimento de Jesus, que o Senhor guarde o seu coração e mente, e você possa entender cada vez mais os valores do Reino de Deus e adorar o Rei dos reis. Filho você é incrível! Um presente de Deus para nossas vidas. Que tenhamos muitos e muitos anos juntos. Conta sempre comigo meu amor! Te amo!", declarou Kaká.