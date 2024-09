Fátima Bernardes encanta ao mostrar fotos raras de passeio com a mãe

Momentos especiais! A apresentadora Fátima Bernardes abriu um álbum de fotos do passeio de domingo ao lado da mãe, Eunice

A apresentadora e jornalista Fátima Bernardes aproveitou o domingo, 29, em ótima companhia! Através das redes sociais, ela dividiu com o público diversos registros raros de um passeio especial realizado ao lado da mãe, Eunice, no Rio de Janeiro.

Em seus stories no Instagram, Fátima contou que a matriarca pediu para visitar a família em Ilha da Gigoia. A apresentadora ainda revelou que dona Eunice tem medo de bar e mar, mas decidiu encarar o 'desafio' no fim de semana por uma boa causa.

"Hoje eu fui surpreendida por um pedido da minha mãe. Ela queria ir à Ilha da Gigoia. Tem medo de barco, tem medo de mar, tem medo de tudo, mas hoje resolveu me dar esse passeio para a gente visitar nossas primas que estão com um estande ali, vendendo coisas em uma feirinha de artesanato. Então, vamos lá", declarou Fátima Bernardes.

No feed, a famosa ainda abriu um álbum de fotos do momento especial entre mãe e filha. Nas imagens, Fátima e dona Eunice aparecem esbanjando simpatia ao posarem para a câmera durante o passeio de barco.

"Bom demais quando, aos 82 anos, você faz alguma coisa pela primeira vez. Foi assim pra minha mãe hoje. E foi bom demais!", escreveu a jornalista na legenda da publicação. Encantados com os cliques raros, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas às duas nos comentários.

"Aproveite muito!! E realizem tudo juntas. Uma preciosidade", declarou uma seguidora. "Que lindas! Deus abençoe estes momentos maravilhosos", disse outra. "Que linda ela! Muito fofinha! Aproveite muito", falou uma terceira.

Confira as fotos de Fátima Bernardes com a mãe:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

