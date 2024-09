Ex-BBB Anny Ferreira comemora aniversário do filho com festa temática

Nas redes sociais, a ex-BBB Anny Ferreira mostrou os detalhes da festa de aniversário do filho, Lucca, que completou três anos

Anny ferreira, ex-participante do BBB 24, usou as redes sociais para mostrar os detalhes da festa de aniversário do filho, Lucca, que completou três anos nesta terça-feira, 24. O menino é fruto de seu antigo relacionamento com Felipe Spaulonci, que participou da comemoração.

Para comemorar a data especial, Lucca ganhou uma festa com o tema do super-herói 'Homem Aranha'. Além disso, o aniversariante surgiu fantasiado como o personagem. O local da festa foi decorado com muitas bexigas coloridas e teve bolo e doces personalizados.

Ao compartilhar o vídeo com os detalhes da celebração no feed do Instagram, Anny homenageou o filho. "Feliz aniversário, meu amor! Hoje, celebramos os 3 anos mais incríveis da minha vida!", começou a mamãe coruja.

"Foram 3 anos de descobertas, de risadas, de pequenos passos que transformaram as nossas vidas e enchem nossos corações de alegria. Cada dia ao seu lado é uma nova aventura, e sou grata por ser a pessoa que te guia e te acompanha em cada conquista. Você é minha vida", completou.

Confira:

Anny Ferreira revela sobre ataques após o reality

Depois que Anny Ferreira encerrou sua trajetória no BBB 24, ela viu seu nome ser alvo de algumas críticas por parte de alguns telespectadores que não concordavam com sua estratégia de jogo. Em entrevista à TV CARAS, a ex-BBB revela como lidou com os ataques e avalia: "Sociedade muito machista".

Anny teve um breve affair com Matteus (28) durante sua participação no BBB 24, mas logo eles encerraram e o gaúcho começou a se envolver com Isabelle (31). A maioria das críticas são porque alguns internautas apontam que a ex-BBB estaria com raiva do casal, mas ela reforça que essas afirmações são infundadas e aponta machismo por parte desses comentários.

"Eu vejo isso de uma sociedade muito machista que quer colocar duas mulheres que são empoderadas em uma competição por conta de um homem. E isso nunca existiu e não vai existir", confessa Anny sobre as críticas. Confira a entrevista completa!