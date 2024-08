Ticiane Pinheiro exibe presentes de Rafaella Justus: ‘Louca para abrir’

Na contagem regressiva para os 15 anos de Rafaella Justus, Ticiane Pinheiro revela que a filha já começou a receber presentes e exibe caixas em casa

Na próxima sexta-feira, 30, Rafaella Justus vai celebrar seus 15 anos com uma festa luxuosa planejada nos mínimos detalhes em uma casa de eventos em São Paulo. Enquanto a contagem regressiva para o evento continua, Ticiane Pinheiro mostra os presentes que a filha já começou a receber e contou que está empolgada para começar a abrir os mimos.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Ticiane apareceu no quarto da filha e mostrou que alguns dos presentes dos convidados já começaram a chegar. No recamier da herdeira, a apresentadora exibiu as embalagens empilhadas, incluindo mimos de lojas de doces e de roupas, mesmo com o evento acontecendo apenas no dia seguinte.

No vídeo, Tici ainda brincou que a jovem não deixou abrir os mimos: “Ó, tô adorando aqui os presente chegando para Rafa. Chique né? Estou louca para abrir e ela não deixa”, disse a apresentadora em tom de piada. Vale lembrar que na ùltima terça-feira, 27, ela fez uma reunião para decidir os últimos detalhes da festa de 15 anos.

Em suas redes sociais, Ticiane compartilhou que se encontrou com Roberto Justus para discutir detalhes da celebração. Juntos com a planejadora Andrea Guimarães, o ex-casal se reuniu para revisar os preparativos do evento. É bom lembrar também que o empresário ficou responsável pelos gastos da festa e a apresentadora pelos vestidos e show da celebração.

Rafaella Justus faz última prova de looks para sua festa:

A festa de 15 anos de Rafaella Justus será nesta sexta-feira, 30, e a jovem foi fazer a última prova dos vestidos que faltavam ao lado da esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert. Elas foram ao ateliê escolhido para confeccionar seus looks e realizaram a última prova. Sem dar nenhum spoiler, a mulher do empresário gravou o momento.

Ana Paula Siebert comentou que seu vestido também ficou pronto, mas não contou nenhum detalhe sobre o que escolheu para o grande dia: "Tô ansiosa, não mostramos nada hoje porque já tá tudo pronto vai dar muito spoiler, mas os vestidos da Rafa estão lindos, o meu vestido é totalmente diferente do que imaginei no início, mas eu me olhei hoje...", falou a loira.