Eike Duarte encanta ao compartilhar detalhes da festa da filha, Filipa

Lembra dele? Ex-ator mirim Eike Duarte impressiona ao exibir detalhes da festa de aniversário que organizou para sua primogênita, Filipa

Quem assistia à televisão nos anos 2000 certamente se lembra do rosto de Eike Duarte. O ex-ator mirim marcou presença nas telinhas com o programa 'Xuxa Mundo da Imaginação' e na novela 'Negócio da China', da Globo. Agora, é sua primogênita, Filipa, que está encantando a todos após ganhar uma festa de aniversário para celebrar seus quatro anos.

Em seu perfil no Instagram, Eike abriu um álbum de fotos para compartilhar detalhes da celebração da herdeira, que é fruto de seu casamento com a influenciadora digital Natália Vivacqua. Nos registros, a família aparece posando sorridente na decoração do evento, que reuniu mais de 80 convidados em uma casa de festas no Rio de Janeiro.

Inclusive, foi a própria Filipa quem escolheu o tema da festa, que teve como destaque suas duas princesas favoritas, Bela Adormecida e Rapunzel. Além de contar com animadoras vestidas como as personagens, a pequena usou vestido e coroa e se divertiu ao lado dos amiguinhos em várias atividades, como brinquedos infláveis e recreação.

Filipa aproveitou muitas guloseimas durante o evento, que contou com docinhos gourmet, bolo personalizado, waffle, brownie, churros, donuts e salgadinhos. Além disso, os adultos também contaram com um bar de drinks e se divertiram nas atividades com as crianças: “Foi perfeito! E foi graças a esse time aí”, Eike legendou para agradecer os parceiros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eike Duarte (@eikeduarte)

Vale lembrar que além do destaque no programa da Xuxa, Eike também fez participações em outras tramas em versões mais novas de personagens, como Henri Castelli em 'Flor do Caribe' e também Gabriel Braga Nunes de 'Em Família'. Mais velho, ele interpretou o personagem Álvaro em 'Malhação: Vidas Brasileiras' e também participou de filmes e séries.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eike Duarte (@eikeduarte)

Eike Duarte impressionou ao mostrar antes e depois:

Eike Duarte decidiu dividir com os seguidores das redes sociais um antes e depois de seu corpo. O ator compartilhou uma montagem para mostrar a mudança que passou após dois meses de treinos intensos e dietas regradas: "Progresso… 2 meses de dedicação, dietas, treinos e suplementação certa”, disse o artista na legenda da publicação.

“Obrigado a todos os envolvidos. Seguimos na batalha diária por aqui", disse ele, que em seguida agradeceu aos profissionais envolvidos. "Procurem esses profissionais que eu marquei no post. Todos sem exceção são impecáveis e de extrema importância para o resultado final!", Eike completou ao refletir sobre a mudança.