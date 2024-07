Com festa luxuosa, Mari Matarazzo comemora aniversário da filha mais velha

A influenciadora digital Mari Matarazzo comemorou o aniversário de cinco anos da filha mais velha, Maria Julia, com uma festa temática

Ex-Power Couple, Mari Matarazzo usou as redes sociais para mostrar algumas fotos da festa de aniversário da filha mais velha, Maria Julia. A menina é fruto de seu antigo relacionamento com Matheus Yurley, de quem se separou em abril de 2022.

A primogênita da influenciadora digital completou cinco anos de vida e ganhou uma festa luxuosa com o tema do filme 'Alice no País das Maravilhas'. Para a celebração, Maria Julia surgiu vestida como Alice, a personagem principal.

Ao publicar as fotos da festa no feed do Instagram, Mari se declarou para a herdeira. "5 aninhos do meu primeiro amor, da minha melhor amiga, dona do abraço mais gostoso do mundo, filha você veio pra completar minha vida, eu renasci quando você nasceu, e me transformou na minha melhor versão, sou grata pela sua vida. Eu te amo", escreveu a mamãe coruja na legenda.

Os fãs ficaram encantados com a postagem. "Cresceu tão rápido", disse uma seguidora. "Toda felicidade do mundo para Ju", escreveu outra. "Que amor", se derreteu uma fã. "Que papai do céu te abençoe muito, princesa", desejou outra.

Vale lembrar que Mari também é mãe de Ísis, fruto de seu relacionamento com o DJ Yuri Martins, com quem assumiu o publicamente o namoro em março do ano passado.

Confira:

O nascimento da segunda filha

No dia 29 de novembro do ano passado, Mari Matarazzo usou as redes sociais na para anunciar o nascimento da filha caçula, Ísis, fruto de seu relacionamento com o DJ Yuri Martins. No feed do Instagram, a influenciadora digital postou as primeiras fotos da recém-nascida, incluindo uma em que a filha mais velha, Maria Julia, e se declarou. "Em nossas vidas: felicidade. Em nossa casa: Amor. Em nossos rostos: sorrisos. Em nossos braços: ÍSIS", escreveu a mamãe na legenda. Confira a publicação!