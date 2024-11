Casal é escolhido dono da melhor fantasia da festa de Giovanna Lancellotti; saiba quem

Giovanna Lancellotti fez uma festa de Halloween com o noivo, Gabriel David, e reuniu um time de famosos; casal foi escolhido dono da melhor fantasia!

Os leitores da CARAS Brasil já escolheram a melhor fantasia da festa de Halloween da atriz Giovanna Lancellotti(31)! Ao lado do noivo, Gabriel David(27), a atriz reuniu um verdadeiro time de famosos no último sábado, 2, e agitou o mundo das celebridades —que abusaram da criatividade na hora de escolher os looks para o momento.

A fantasia mais votada foi a de Agatha Moreira(32) e Rodrigo Simas(32). O casal recebeu 57,4% dos votos dos leitores, e impressionou ao surgir na festa de Giovanna Lancellotti fazendo referência à série La Casa de Papel (Netflix) . A atriz, inclusive, foi bastante elogiada por sua semelhança com a personagem Tóquio, interpretada pela espanhola Úrsula Corberó (35).

O segundo lugar ficou para a atriz Bruna Griphao(25), que recebeu 25,1% das escolhas do público. Ela vestiu um look icônico da cantora Britney Spears(42). O pódio foi completo com a fantasia de Giullia Buscacio(27), que conquistou 10,8% dos votos para sua fantasia do filme Uma Noite de Crime (The Purge), de 2018.

Outras celebridades também se destacaram. Cintia Dicker(37) e Pedro Scooby(36); e João Guilherme(22) e Bruna Marquezine(29) roubaram a cena ao combinar as fantasias. Sophia Abrahão (33) e Sérgio Malheiros(31), por exemplo, fizeram referência à novela Rebelde.

Além dos casais de celebridades, diversos nomes estiveram presentes na comemoração. Douglas Silva(36), Klara Castanho(24), Letícia Colin(34) e Enzo Celulari(27) foram mais algumas das celebridades que prestigiaram a noite promovida pela atriz no Rio de Janeiro.

