Qual a melhor fantasia da festa de Giovanna Lancellotti? Vote e escolha!

A atriz Giovanna Lancellotti promoveu uma festa de Halloween com o noivo, Gabriel David, e reuniu um time de famosos; confira a seguir as fantasias!

Giovanna Lancellotti(31) agitou o fim de semana no mundo dos famosos. Ao lado do noivo, Gabriel David(27), a atriz promoveu uma festa de Halloween que reuniu um verdadeiro time de famosos. Pensando nisso, a CARAS Brasil separou alguns looks para que o melhor seja escolhido! Vote na enquete e decida quem foi a celebridade com a melhor fantasia.

QUEM USOU A MELHOR FANTASIA NA FESTA DE GIOVANNA LANCELLOTTI?

Quem vestiu a melhor fantasia na festa de Giovanna Lancellotti? Douglas Silva

Bruna Marquezine e João Guilherme

Giullia Buscacio

Giovanna Pitel

Gabriel David

Rodrigo Simas e Agatha Moreira

Pocah

Sophie Charlotte

Gabz

Enzo Celulari

Bruna Griphao

Klara Castanho

Giovanna Lancellotti

Lucas Guedez e Rafa Uccman

Leticia Colin

Marcella Rica

Pedro Scooby e Cintia Dicker

Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros

Eduardo Sterblitch

João Cortês

A noite rendeu diversos cliques para as redes sociais e fotos criativas. Alguns casais, como Agatha Moreira(32) e Rodrigo Simas(32); Cintia Dicker(37) e Pedro Scooby(36); e João Guilherme(22) e Bruna Marquezine(29) roubaram a cena ao combinar as fantasias. Sophia Abrahão (33) e Sérgio Malheiros(31), por exemplo, fizeram referência à novela Rebelde.

Além dos casais de celebridades, diversos nomes estiveram presentes na comemoração. Bruna Griphao(25), Douglas Silva(36), Klara Castanho(24), Letícia Colin(34) e Enzo Celulari(27) foram mais algumas das celebridades que prestigiaram a noite.

Leia também: Bruna Marquezine e João Guilherme combinam fantasias e beijam muito em festa de Giovanna Lancelloti

Apesar de o Halloween ter acontecido na última quinta-feira, 31, festa aconteceu na noite do sábado, 2, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O evento teve como tema o circo e, para combinar, a atriz e o empresário vestiram fantasias de palhaço —com um toque especial para o Dia das Bruxas.

VEJA AS FANTASIAS DOS FAMOSOS NA FESTA DE GIOVANNA LANCELLOTTI:

Leia mais em: Giovanna Lancellotti se posiciona sobre desfile da Beija-Flor: 'Não sou passista'

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: