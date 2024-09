Flor Gil, filha de Bela Gil, completou 16 anos e comemorou a data especial ao lado dos familiares e amigos em uma festa intimista

Bela Gil encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 18, para mostrar os detalhes da festa de aniversário intimista da filha, Flor Gil. A jovem, fruto do antigo casamento com João Paulo Demasi, completou 16 anos de vida nesta última terça-feira, 17.

Para comemorar a data especial, a neta do cantor Gilberto Gil reuniu os familiares e amigos em sua casa. A celebração contou com dois bolo: um todo de chocolate e outro de frutos, além de uma feijoada vegana, tradição da família. O ambiente foi decorado com várias bexigas e balões com os números 1 e 6. Já a aniversariante surgiu usando um vestido laranja.

Ao mostrar os registros no feed do Instagram, Bela falou sobre o evento. "Comemoramos os 16 anos da nossa prinça assim, rodeados de amigos, feijoada vegetariana (que começou assim, como cardápio das festinhas que a gente fazia em casa e virou prato do @camelia_ododo) e felicidade transbordando… do jeitinho que a gente faz desde o dia que ela nasceu!!! Parabéns, filhota @florgildemasi! Que alegria e privilégio imensos te ver crescer e florescer. Te amo gigante!!!!!", escreveu a famosa, que faz parte do programa 'Saia Justa', do GNT.

No dia do aniversário da herdeira, Bela parabenizou a filha com um bolinho de chocolate. Depois, através dos Stories do Instagram, ela mostrou a jovem fazendo uma chamada de vídeo com uma amiga. "Começaram as comemorações", disse ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bela Gil (@belagil)

Flor Gil se emociona com presença da mãe, Bela Gil, em evento

Flor Gil vai seguir carreira na música, como o avô Gilberto Gil e tantos outros grandes nomes da Família Gil. Nesta quarta-feira, 11, a adolescente reuniu familiares, amigos e uma plateia estrelada para o lançamento do single Hell No, o segundo do seu álbum de estreia, no evento WhatsApp Private Sessions, no Rio de Janeiro.

A cantora fez um show repleto de canções intimistas e foi acompanhada do avô, que tocou violão. Durante toda a apresentação, Bela Gil não segurou a emoção e chorou na plateia ao demonstrar sua felicidade pela filha.

Em entrevista à CARAS Brasil, Flor Gil revela detalhes do processo criativo do álbum previsto para ser lançado nas plataformas digitais em outubro e fala sobre o apoio da família em suas decisões. A artista também conta que a mãe é muito emotiva e protetora. Confira a entrevista!