Flor Gil se emociona com presença da mãe, Bela Gil, em evento: 'Muito coruja'

Flor Gil reuniu família e amigos para o lançamento de Hell No, single do primeiro álbum de estúdio. Em entrevista à CARAS Brasil, cantora fala sobre emoção da mãe

Flor Gil (15) vai seguir carreira na música, como o avô Gilberto Gil (82) e tantos outros grandes nomes da Família Gil. Nesta quarta-feira, 11, a adolescente reuniu familiares, amigos e uma plateia estrelada para o lançamento do single Hell No, o primeiro do seu álbum de estreia.

A cantora fez um show repleto de canções intimistas e foi acompanhada do avô, que tocou violão. Durante toda a apresentação, Bela Gil (36) não segurou a emoção e chorou na plateia ao demonstrar sua felicidade pela filha.

Em entrevista à CARAS Brasil, Flor Gil revela detalhes do processo criativo do álbum previsto para ser lançado nas plataformas digitais em outubro e fala sobre o apoio da família em suas decisões. A artista também conta que a mãe é muito emotiva e protetora.

"É sempre uma honra enorme contar com o apoio da minha família na forma que eu traço meu caminho, que pode mudar a qualquer momento, mas eles me apoiam em tudo que eu faço e isso pra mim é um grande presente", reconhece Flor.

A apresentadora do Saia Justa, Bela, estava na plateia e aplaudiu cada letra cantada pela filha cantora. Flor diz que não é diferente da mãe quando o assunto é emoção. "Minha mãe é realmente muito coruja. É sempre bom ver ela na plateia, se emocionando, e eu sempre fico emocionada também. Nós duas somos muito emotivas, é muito bom dividir esses momentos com ela."

Primeiro álbum

Hell No é a primeira música do álbum da cantora. À reportagem, ela adianta que o público vai ouvir falar dos mais diferentes sentimentos possíveis. No que depender de Gilberto Gil, já é um sucesso. Durante a festa, o artista afirmou que a neta tem uma voz calma e doce.

"O meu processo de criação é sempre eu com algum instrumento, geralmente teclado ou violão. Componho muito com a Bárbara Ohana, que é produtora musical de Hell No. Eu sempre falo muito sobre meus sentimentos nas músicas", conclui.