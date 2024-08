Ana Paula Siebert dá presente especial para Rafaella Justus antes de festa

Madrasta de Rafaella Justus, Ana Paula Siebert surpreende a enteada com presente carinhoso enquanto se arrumam para a festa luxuosa

A influenciadora digital Ana Paula Siebert é a madrasta da adolescente Rafaella Justus, que vai comemorar o seu aniversário de 15 anos nesta sexta-feira, 30, em uma festa luxuosa. As duas estão juntas em um hotel em São Paulo enquanto se preparam para a festança. Então, a influencer aproveitou o momento para presentear a enteada.

No quarto do hotel, Ana Paula presenteou Rafa com um buquê de flores em tons de rosa e também uma carta especial. A adolescente ficou encantada com o mimo especial e agradeceu.

Além disso, Siebert deu um spoiler de como será a festa de Rafaella. Ela foi visitar o salão de festas e exibiu uma parada repleta de rosas em tom de pink.

A festa luxuosa de Rafaella Justus foi organizada por vários meses e nos mínimos detalhes para fazer a alegria da aniversariante. A jovem é filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus.

++ Saiba quem é quem entre os 5 irmãos de Rafaella Justus

Ana Paula Siebert dá presente para Rafaella Justus - Foto: Reprodução / Instagram

Ana Paula Siebert dá presente para Rafaella Justus - Foto: Reprodução / Instagram

Ana Paula Siebert dá presente para Rafaella Justus - Foto: Reprodução / Instagram

Ana Paula Siebert dá presente para Rafaella Justus - Foto: Reprodução / Instagram

O convite da festa de Rafaella Justus

A estudante Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, vai celebrar os seus 15 anos de idade na noite desta sexta-feira, 30, em uma festa de debutante luxuosa. Antes do grande momento, a equipe que prestou serviços para a adolescente revelou um vídeo com detalhes do convite de aniversário.

Rafaella escolheu convidar os seus amigos e familiares de um tradicional e cheio de estilo. Ela enviou um convite em uma caixa iluminada com led. Do lado de fora, a caixa foi estampada com desenhos de rosas branca em um fundo cinza e as iniciais do nome da aniversariante em tom de rosa. Por dentro, os convidados se depararam com uma rosa dividida em pétalas.

Conforme iam removendo as pétalas, os convidados se separaram com as informações sobre a festa e também uma frase encantadora, que dizia: “Como um botão de flor, minha família é o alicerce que me sustenta e me ajuda a florescer”.