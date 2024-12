Ana Hikari é pedida em casamento durante festa de 30 anos

Ana Hikari é surpreendida com pedido de casamento durante sua festa de aniversário de 30 anos. Veja as fotos e saiba mais sobre a nova idade da atriz

A atriz Ana Hikari já está com 30 anos e está noiva! A noite do último sábado, 21, foi de grandes emoções para a artista. Ela reuniu seus amigos e familiares para celebrar a chegada dos seus 30 anos de vida e até foi pedida em casamento pelo seu namorado, Facundo Connio.

No meio da festa, o rapaz se ajoelhou e fez o pedido para que os dois fiquem noivos e se casem no futuro. Surpresa e radiante, ela disse ‘sim’ e comemorou mostrando seu anel de noivado para todos.

Antes da festa, Hikari conversou com a CARAS Brasil sobre a chegada dos 30 anos de idade. "Felizmente estou vivendo uma fase muito boa da minha vida. Outro dia ouvi uma frase ótima de uma amiga que está na crise dos 30, ela disse que chegar nessa crise é como ser uma casa e botar ela para demolição e às vezes sentir que você não tem onde dormir ali dentro. Por outro lado, dizem que quem não passa por essa fase da demolição na crise dos 30, passa por uma profunda reflexão e reconhecimento do que se conquistou e tenho refletido muito sobre isso. Estou muito orgulhosa das escolhas que fiz até hoje, dos caminhos que percorri, de toda minha trajetória artística e pessoal. É um momento de contemplação e muito orgulho", refletiu.

Então, a estrela comentou sobre o que sentiu que mudou com o amadurecimento. "Sou uma pessoa muito agitada, mas os últimos anos têm me mostrado que diminuir um pouco o ritmo é importante. Acho que sempre vou ser uma pessoa muito ativa e cheia de atividades e compromissos, mas estou me obrigando a fazer momentos de pausa", declarou.

E o que ela pensa para os próximos anos de vida? "Investir cada vez mais na minha carreira é meu principal objetivo. Não tenho pretensão de ser mãe, por exemplo. Quero muito poder me dedicar 100% para o meu trabalho que é o que mais amo na minha vida, principalmente retornar com isso realizado e ter momentos de calma e tranquilidade com a minha família", afirmou.

Por fim, Ana Hikari contou mais sobre como organizou sua festa de 30 anos e entregou que se inspirou em uma cena da personagem Mila na novela Família É Tudo, da Globo. "Esse ano gravei uma cena vestindo a Mila de debutante e nunca tive festa de 15. Me vestir para a personagem me fez ter vontade de fazer uma festa de debutante! Então, esse vai ser o tema da minha festa de 30 anos nesse sábado dia 21/12. Sou sagitariana e amo comemorar aniversário! Para mim é o dia mais divertido do ano", comentou.

Veja as fotos da festa na galeria abaixo:

Leia também: Ana Hikari confessa amadurecimento após Família é Tudo: 'Um grande acerto'