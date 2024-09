Amanda Richter comemora aniversário de 2 anos da filha com festa temática

A atriz Amanda Richter encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da festa de aniversário de sua filha, Júlia

Amanda Richter encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar as fotos da festa de aniversário da filha, Júlia. A menina, fruto de seu casamento com o deputado federal Felipe Carreras, completou dois aninhos.

A atriz, que ficou conhecida por interpretar a vilã Veridiana em 'Malhação' (2009), reuniu os familiares e amigos para celebrar a data especial e exibiu os detalhes do evento, que teve como ema 'Galinha Pintadinha'.

O local do evento foi decorado com muitas bexigas coloridas, flores e os personagens da animação infantil. Além disso, contou com um bolo de três andares e doces personalizados. Já Júlia esbanjou fofura ao surgir usando um vestido rosa e uma presilha de laço no cabelo.

Ao dividir as imagens, Amanda parabenizou a filha. "Há dois anos nascia nosso neném da nossa vida trazendo muita alegria para todos nós !!!!! Parabéns filha que sua vida seja sempre recheada de alegrias!!!! Te amamos muitos!!", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs deixaram mensagens de felicitações. "Parabéns, Juju! Que Papai do Céu te abençoe e guie todos os seus passinhos", disse uma seguidora. "Juju, maravilhosa. Deus abençoe sempre sua vida", desejou outra. "Parabéns para sua princesinha!! Muita saúde e que Deus continue abençoando essa família linda!", escreveu uma fã. "Parabéns a boneca linda, que o anjinho da guarda a proteja sempre", falou mais uma.

Confira:

Amanda Richter posta fotos da filha e questiona semelhança

Amanda Richter encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos inéditas da filha, Júlia. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou fotos ao lado da herdeira e também mostrou a pequena com o papai, o deputado federal Felipe Carreras.

Ela aproveitou a postagem para saber a opinião dos fãs sobre com quem Júlia se parece. "Dia dos pais chegando e fica a pergunta: pareço mais com a minha mãe ou meu pai?", questionou Amanda na legenda. Os internautas opinaram nos comentários. Confira!