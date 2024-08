A atriz Amanda Richter encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos de Júlia, sua filha com Felipe Carreras

Amanda Richter, que ficou conhecida por interpretar a vilã Veridiana em 'Malhação' (2009), encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos inéditas da filha, Júlia, de 1 ano e nove meses.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou fotos ao lado da herdeira e também mostrou a pequena com o papai, o deputado federal Felipe Carreras. Ela aproveitou a postagem para saber a opinião dos fãs sobre com quem Júlia se parece.

"Dia dos pais chegando e fica a pergunta: pareço mais com a minha mãe ou meu pai?", questionou Amanda na legenda. Os internautas opinaram nos comentários. "A mamãe e o papai são lindos, mas a Júlia parece com o papai", disse uma seguidora. "Uma mistura dos dois, porém parece mais com a mamãe", escreveu outra. "Amanda maravilhosa... você carregou os 9 meses, mas Julinha é o papai toda", afirmou uma fã. "A cara do pai", comentou mais uma.

Além das fotos com a filha, Amanda também chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar alguns cliques exibindo seu corpaço. Nas imagens, a artista aparece dando um mergulho em um mar de águas cristalinas com um biquíni fininho, e seu corpo sarado e suas curvas impecáveis se destacaram.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amanda Richter (@amandamrichter_)

Amanda Richter se casa com o deputado Felipe Carreras

Em outubro de 2020, Amanda Richter se casou com o deputado federal Felipe Carreras. Nas redes sociais, o casal postou um clique onde mostram a aliança de casamento e trocam declarações.

"E hoje foi um dia muito especial e inesquecível. Dia de celebrar o nosso amor. Obrigada papai do céu por tanta benção e alegria em nossas vidas, né @felipecarreras", escreveu a atriz na legenda do post.

Felipe compartilhou a mesma foto e também falou sobre a união com a amada. "Só tenho que agradecer a Deus por ter colocado você em minha vida. Hoje foi um dia pra lá de especial!! Um dia inesquecível. Te amo pra sempre, meu amor!! Minha mulher da minha vida", disse o deputado. Confira!