É grande mesmo! Rafa Justus mostra tamanho do vestido para festa de 15

Nos últimos preparativos para a festa de 15 anos, Rafa Justus compartilhou alguns detalhes do vestido para os seguidores: "Está um sonho"

Na próxima sexta-feira, 30, Rafa Justus irá comemorar seus 15 anos em uma festa incrível! Já nos últimos preparativos para o evento, a filha de Roberto Justus usou as redes sociais nesta segunda-feira, 26, para mostrar, sem muitos detalhes, o vestido para os seguidores.

"Vim aqui pegar meu vestido, ele está a coisa mais linda do mundo", disse ela nos Stories do Instagram.

Na sequência, ela contou que a peça precisou ser dividida em duas partes por conta do tamanho. "Aqui, vida real para vocês. Eu levando meu vestido para o carro, falta a outra parte, que ele está em duas partes", contou Rafa, que depois mostrou que conseguiu guardar a peça no automóvel "com sucesso".

Recentemente, a adolescente foi na companhia da mãe, Ticiane Pinheiro, e da esposa do pai, a influenciadora Ana Paula Siebert, fazer a prova de um de seus três vestidos em um ateliê em São Paulo.

Sem mostrar muito, a apresentadora da Record TV apenas compartilhou um vídeo ao lado da madrasta da filha admirando a peça sendo experimentada pela jovem. As duas então apareceram sorrindo e aprovando o look da aniversariante. No vídeo, o possível vestido de Vicky Justus para a festa acabou escapando.

"Prova da roupa de hoje do vestido da valsa", contou a esposa de Cesar Tralli ao registrar o momento especial da herdeira mais velha. É bom lembrar que ela ficou responsável por pagar os vestidos e os shows do evento, o restante ficou por conta de Roberto Justus.

Rafa Justus reflete sobre festa de 15 anos

A tão sonhada festa de 15 anos de Rafa Justus está se aproximando! Com uma decoração em tons de rosa e repleta de flores, a filha de Roberto Justus celebrará seu aniversário na próxima sexta-feira, 30. Em entrevista à Vogue Brasil, Rafa compartilhou como estão os últimos preparativos.

Os ensaios para a valsa e as coreografias que ela apresentará na pista de dança ocorrem no mínimo duas vezes por semana. Fugindo do tradicional, ela decidiu não ter um príncipe, mas ainda assim dançará com o pai (Roberto Justus), o padrasto (César Tralli), o avô e o irmão (Ricardo Justus). Confira mais detalhes!