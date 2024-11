Britney Spears faz desabafo sobre sua vida nos Estados Unidos

Durante viagem para as Bahamas, Britney Spears fez um longo desabafo em suas redes sociais e revelou que não se sente completa nos Estados Unidos

Em suas redes sociais, Britney Spears sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 41 milhões de seguidores. Atualmente, a cantora está curtindo uns dias de descanso nas Bahamas e aproveitou para fazer um desabafo em sua conta no Instagram.

A artista publicou um vídeo em que aparece dançando e escreveu um longo texto. "Quando pousei neste lugar exótico e lindo, meu celular ficou mostrando as mesmas duas fotos. Fiquei pensando: o que meu telefone está tentando me dizer? Literalmente, quando ia ligar ou enviar uma mensagem, essas duas fotos apareciam... uma era do meu pé quebrado e a outra de uma igreja. Percebi que tenho sido muito cautelosa porque não estou me sentindo confiante. Eu disse que queria encontrar meu corpo verdadeiro... aquele que nunca faria algo que eu não quisesse. A cura começa pela mente", começou ela.

Em seguida, a artista afirmou que deseja ter uma vida diferente. "Sei que, em um certo ponto da minha vida, nem parecia que era meu corpo, por tudo que foi forçado a fazer, tantas coisas com as quais não concordava. Foi humilhante. Então agora, definitivamente, sinto uma transformação espiritual. Sei que isso soa louco, mas simplesmente aceitar meus pés... não quero ir à academia, tudo o que quero é me mover e me sentir viva, ou apenas ter um bom humor. Tenho momentos em que fico, tipo, o que eu estava fazendo? Porque faz muito tempo que não me permito brincar. Estou dançando e é tão bom deixar ir; eu poderia encontrar um estúdio de dança, mas gosto de lugares pequenos... não me perco e o banheiro é enorme".

Por fim, Britney admitiu que não se sente completa nos Estados Unidos. "Tem uma selva incrível atrás de mim, é realmente sexy! Sinto-me abençoada por estar aqui! Passei por tanta coisa nos Estados Unidos, honestamente sinto que minha mente desliga imediatamente lá. Somente quando estou longe, minha mente e coração se abrem para curar, porque acho que a voz dentro de mim está dizendo: 'Você pode brincar e se rebelar aqui, tudo bem'. Nem sei se alguém está lendo isso, mas não falei por muito tempo, mas se por acaso alguém estiver... vá aonde você se sente mais viva e saiba que você é amada! Eu gostaria que alguém tivesse me dito isso há muito tempo", concluiu.

Casamento

A cantora Britney Spears surpreendeu seus seguidores das redes sociais ao celebrar o amor próprio. A artista compartilhou um vídeo no Instagram em que aparece usando um véu de noiva e um vestido branco e disse que casou consigo mesma.

Na legenda, ela escreveu: "O dia em que casei comigo mesma... Trazendo de volta, porque pode parecer embaraçoso ou estúpido, mas acho que é a coisa mais brilhante que já fiz!!!", opinou a cantora.

