Roberto Justus prestigia desfile da filha caçula, Vicky, em SP

Roberto Justus e a esposa, Ana Paula Siebert, marcam presença na plateia do desfile da filha, Vicky, em um evento infantil em São Paulo

O empresário e apresentador Roberto Justus mostrou o seu lado de pai coruja neste domingo, 22, ao acompanhar um momento especial na vida da filha caçula, Vicky, fruto do casamento com Ana Paula Siebert. Ele e a esposa foram prestigiar um dia de modelo da herdeira.

A pequena Vicky, de 4 anos, participou de um desfile infantil em um evento na cidade de São Paulo. Fofíssima, a menina atraiu os olhares ao desfilar com um look todo azul para combinar com seus lindos olhos.

Vale lembrar que Roberto Justus tem cinco filhos: Fabiana, Ricardo, Luiza, Rafaella e Vicky.

Roberto Justus e Ana Paula Siebert acompanham o desfile de Vicky - Foto: Andy Santana / Brazil News

Esposa de Roberto Justus passou por cirurgia

Recentemente, Ana Paula Siebert contou que passou por uma laparoscopia, um procedimento minimamente invasivo usado para diagnosticar e tratar diferentes condições médicas. Ela teve uma perfuração uterina por conta do DIU, dispositivo intrauterino usado como método contraceptivo.

"Eu fui fazer um exame de rotina e descobri que ele tinha saído do útero, perfurado, e foi para o abdômen. Então eu tive que fazer uma cirurgia que, na teoria ela é simples, mas assim, é uma coisa que é muito rara de acontecer. Então levei um susto e pode ser muito grave. Eu desmarquei viagem, fui pra semana de moda, desmarquei tudo pra realmente cuidar de mim, que eu acho que é o mais importante, né? Deu tudo certo", detalhou.

Ana Paula contou ainda que não sentiu nada. "Descobri no exame de rotina. É por isso que eu trouxe até esse assunto pra minha rede social, porque eu acho importante. Às vezes a gente relaxa, né, do exame de rotina, e no meu caso foi muito importante fazer o exame", ressaltou.