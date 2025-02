Fernanda Torres é estrela de nova campanha de inverno da Arezzo

Indicada ao Oscar 2025, Fernanda Torres brilha nas imagens de nova campanha clicada por Fernando Thomaz e com direção criativa de Giovanni Bianco

A atriz Fernanda Torres está indicada ao Oscar 2025 de Melhor Atriz e também brilha na nova campanha de inverno 'A Cada Passo, Arezzo Sempre Presente'. O novo projeto convida todos a celebrar o talento brasileiro e o impacto das mulheres, que redefinem seu tempo, com histórias inspiradoras.

A nova campanha foi clicada por Fernando Thomaz, com direção criativa de Giovanni Bianco. As imagens de bastidores do ensaio fotográfico foram reveladas nesta quinta-feira, 27, e trazem a atmosfera da campanha que destaca a conexão com mulheres que fazem história.

“Para nós ter Fernanda nesse momento é extraordinário, uma marca pioneira que calça as mulheres de todo Brasil há mais de 52 anos sempre pensando em conforto, design, qualidade e como a moda pode ser um propulsor dos sonhos a cada passo da jornada. Fernanda uma estrela que nos orgulha como Brasileiras, levando o talento e nossa cultura para o mundo”, contou Luciana Wodzik CEO da Arezzo&Co.

Confira os bastidores da campanha:

