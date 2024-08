Estrelas de Hollywood abraçam cabelos com frizz; conheça a nova tendência

Nomes como Zendaya e Jennifer Lawrence assumem naturalidade de fios com frizz e exibem textura com penteados arrojados

No universo da beleza, o estilo que está em alta e dá o que falar é a estética "clean girl", que consiste em um visual minimalista e penteados muito bem alinhados, como rabo de cavalo apertado e com gel para segurar o frizz. A obsessão com fios comportados, entretanto, já não está na moda entre grandes nomes internacionais, como a atriz e modelo Zendaya (27), conhecida por ditar tendências no meio fashion. Para as estrelas, o momento é de cabelos livres.

Zendaya durante premier de Rivais com penteado de fios livres - Getty Images

Penteados com frizz, pequenas mechas soltas ou o famoso "baby hair" são grandes apostas entre as celebridades de Hollywood e modelos internacionais. Além de Zendaya, ícone da moda para milhões de jovens em todo o mundo, a atriz Jennifer Lawrence (33) também já deixou os fios com a textura natural à vista em algumas ocasiões especiais.

Jennifer Lawrence sempre testa variados estilos de cabelo e o penteado com frizz já foi um deles - Shutterstock

A tendência de cabelos com frizz também é forte nas passarelas, nos desfiles de marcas renomadas como a Miu Miu, da italiana Miuccia Prada (75). Sullivan Ferreto, especialista e hairstylist do Mega Studio Be Emotion, explica: “O frizz faz parte de todo e qualquer cabelo e é totalmente natural. A busca por mais naturalidade, praticidade e aceitação nos fez olhar para os fios arrepiados de uma maneira melhor”.

Para atingir resultados satisfatórios com o estilo, só é preciso que a pessoa conheça o próprio tipo de cabelo: “Tudo vai depender de como o cabelo é. Cada penteado tem um diagnóstico e isso começa na estrutura do cabelo, se ele é mais fino ou grosso. Para dar estrutura ao penteado, sugiro aplicar um mousse antes de modelar, pois isso vai ajudar a dar mais firmeza e fixação ao penteado. Se o intuito for dar mais volume ao cabelo, o ideal é usar babyliss, triondas ou chapinha frisante. Esses aparelhos vão ajudar a realçar a naturalidade dos fios”, revela o especialista.

Desfile Miu Miu - Vogue Runway

Mesmo em um penteado "desleixado", é preciso ter alguns cuidados. O hairstylist reforça que os principais são com o pós-penteado, ou seja, na retirada dos grampos e na lavagem do cabelo. “A minha principal dica é ter muito cuidado ao lavar o cabelo. A maioria das pessoas pensa que, devido ao uso de muito spray para dar estrutura, só um condicionador e um shampoo vão ajudar, mas o que eu sugiro é sempre tirar os grampos e desembaraçar os fios com uma escova. Esse desembaraço antes da lavagem vai evitar a quebra e auxiliar em uma limpeza mais profunda do cabelo”, finaliza o profissional.

Com grandes nomes assumindo a naturalidade dos fios, é possível que o visual despretensioso, conquistado sem dificuldades, se torne comum entre os mais jovens e o frizz pare de ser visto negativamente.

Veja mais estilos de cabelos com frizz adotados nas passarelas e entre ícones do mundo das celebridades: