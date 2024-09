Costanza Pascolato revela como decidiu se separar de Nelson Motta

Sucesso no universo da moda, Costanza Pascolato já foi casada com Nelson Motta. Agora, ela conta sobre quando os dois decidiram se separar

A consultora de moda Costanza Pascolato é um dos grandes nomes do cenário fashion brasileiro. Além da carreira de sucesso, ela também teve momentos marcantes em sua vida pessoal e contou sobre alguns deles em entrevista à Revista ELA, do Jornal O Globo. Inclusive, ela relembrou quando decidiu se separar de Nelson Motta, que é jornalista e produtor musical.

Pascolato disse que eles se separaram após ela chegar aos 60 anos. "Começamos em Nova York e foi muito interessante. Ele me levava para dançar, conhecia tudo de jazz, que adoro, fazia coisas que ninguém mais fazia. No começo foi essa sedução. Só que chegou um momento em que percebi que o discurso, o que a gente tinha para contar um para o outro, não existia mais. Fora isso, estava chegando aos 60 e meus hormônios tinham me abandonado há tempos. Até que uma noite, em 2001, estava no apartamento dele, no Rio. Nunca me esqueço, foi quando caiu o helicóptero do (empresário paulista) João Paulo Diniz... Levantei, fiz minha mala, bati na porta do quarto dele — sempre dormi separada dos meus maridos — e falei que estava indo embora antes que a gente começasse a brigar. Também sofri, mas sabia que era o melhor para ambos", disse ela.

Antes de Nelson Motta, a consultora de moda teve outros relacionamentos. Ela se casou ainda jovem e teve duas filhas, que foram tiradas dela após a separação. "Naquela época, separar-se era um grande tabu. Mas eu não imaginava perder a guarda das minhas filhas, achei que as levaria comigo. Meu pai me deserdou para eu voltar para casa. Ele, minha mãe e meu ex-marido quase não me deixavam ver as meninas. Fizeram isso para ver se eu mudava de ideia. Mas não mudei. Mesmo assim, não me considero revolucionária. Hoje isso é impensável. Mas nós, mulheres, continuamos a nos esforçar mais do que os homens, em tudo", disse ela.

Outra curiosidade da vida de Costanza é que ela dormia em quartos separados dos seus maridos. "Só [dividiu quarto] com o primeiro. O Giulio, no nosso início, chegou a me trancar num terraço cheio de neve na Suíça para eu dormir a noite toda com ele (risos). Mas, depois, eu o convenci de que seria muito melhor. Cansa menos", disse ela, e explicou sua decisão: "No início da relação, a intimidade seduz. Depois, repele. Na dúvida, melhor manter sempre um mistério, uma penumbra. Tudo o que é explícito demais acaba enjoando".