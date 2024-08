Pedro Bial faz rara aparição com a esposa em evento. Saiba quem é!

Pedro Bial curte noite no cinema ao lado da esposa em rara aparição do casal em evento na cidade de São Paulo. Veja as fotos

O apresentador Pedro Bial aproveitou a noite da última terça-feira, 14, ao lado de sua esposa, Maria Prata. Os dois apareceram abraçados na chegada da exibição da estreia da série Meu, Seu, Nosso em um cinema na cidade de São Paulo.

Vale lembrar que Pedro e Maria se conheceram nos bastidores do programa Na Moral e estão casados. Inclusive, eles são pais de duas meninas, Laura e Dora.

Para quem não sabe, Maria Prata é jornalista de moda. Ela é conhecida nacionalmente no universo fashion e é reconhecida por suas contribuições para o meio. Ela já foi editora-chefe do canal Fashion TV e também editora de moda da revista Vogue, além de ter sido comentarista da GloboNews. Hoje em dia, ela é diretora de conteúdo do Iguatemi S.A.

Pedro Bial e Maria Prata - Foto: Leo Franco / AgNews

Pedro Bial atuou no clipe de Paulo Ricardo

O apresentador Pedro Bial se tornou ator por um dia ao atuar no novo clipe do cantor Paulo Ricardo. O vídeo da música O Verso foi lançado nas plataformas digitais e trouxe o comunicado no papel de um terapeuta que atende o cantor.

Nas imagens, Bial interagiu com Paulo Ricardo nas cenas feitas em uma sala e apareceu até dançando com os ombros.

Em entrevista ao site Splash UOL, o cantor revelou quando surgiu a ideia de chamar Pedro Bial para atuar em seu clipe. "[No Conversa com Bial, em 2021], respondi perguntas muito interessantes, diferentes e que realmente iam fundo em questões em que nunca tinha pensado. Eu falei: 'Pedro, você foi fundo aqui, hein?'. E ele disse, brincando: 'Bem-vindo ao consultório do doutor Bialoff", disse ele.

E completou: "Ele criou esse personagem, um psiquiatra que vai fundo na psique, na cabeça, nos processos mentais, nos motivos, na biografia dos seus entrevistados. Um cara genial. E fiquei com aquilo na cabeça. [...] O doutor Bialoff procura entender a minha loucura e de que forma a música popular nos influencia e por que ela tem essa força de nos influenciar tanto". Assista ao clipe clicando aqui.