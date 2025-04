Filho de Hebe Camargo lança grife de bolsas com o nome da mãe

Lydia Leão Sayeg, Marcello Camargo e Rafael Thomas se unem no lançamento das bolsas e acessórios da grife Hebe Camargo

Na quinta-feira, 24, Lydia Leão Sayeg, Marcello Camargo e Rafael Thomas realizaram o lançamento da coleção de bolsas e acessórios da grife Hebe Camargo em um evento no Museu Legado Hebe, em São Paulo.

O novo projeto surgiu com inspiração no estilo sofisticado de Hebe Camargo (1929-2012). Ao longe de sua carreira de sucesso, a estrela marcou gerações com seus looks elegantes e os acessórios luxuosos. Com isso, a família e os amigos decidiram celebrar sua memória com uma marca inspirada em seu visual. A nova coleção se destaca com peças de moda sofisticadas e inspiradas no estilo impecável de Hebe Camargo.

Vale lembrar que Marcello Camargo é o filho único de Hebe e continua com o legado da mãe ao deixar sua memória viva. Por sua vez, Lydia era amiga da apresentadora e produzia as joias exclusivas que Hebe usava em seus compromissos.

Quando Hebe Camargo morreu?

Hebe Camargo morreu em 29 de setembro de 2012. Na ocasião, a apresentadora estava com 83 anos e não resistiu ao sofrer uma parada cardíaca. Na época, o velório parou o Brasil e reuniu vários famosos que apareceram para se despedir da personalidade.

