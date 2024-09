Marcio Moraes celebra encontro com personalidades em evento

O apresentador e empresário Marcio Moraes marcou presença em um evento organizado pelo Grupo Companhia de Negócios com personalidades

O apresentador e empresário Marcio Moraes recebeu vips e personalidades para um evento especial do Grupo Companhia de Negócios. O encontro aconteceu na Odara.Casa e contou com a presença de CEOs de grandes empresas do Brasil, que foram conferir as obras de 80 artistas brasileiros.

Anne Wilians, Ana Paneguini e Gustavo Bomfiglioli estavam entre os convidados do evento.

“Este evento foi muito importante para apresentar aos convidados a importância da preservação ambiental e como podemos contribuir prestigiando artistas brasileiros que tenham consciência ecológica”, afirmou Marcio Moraes.

Confira as fotos:

Marcio Moraes, Gal Nunes e Anne Wilians

Luis Enrique Devis, Avelino Amaral e Antonio Conte

Gustavo Bomfiglioli, Roberto Oliveira, Marcio Moraes e Avelino Amaral

Ana Paneguini e Gal Nunes

Gustavo Bomfiglioli, Barbara Bottan e Avelino Amaral

Marcio Moraes e Gal Nunes