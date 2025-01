Helô Pinheiro recebe a família ao apresentar evento de Bossa Nova no RJ

Helô Pinheiro apresentou o evento Rio Bossa Nova, que marca o verão carioca com música, esporte e ação social

A musa Helô Pinheiro foi a apresentadora do evento Rio Bossa Nova nesta sexta-feira, 24. Ela comandou o palco montado nas areias de uma praia no Rio de Janeiro para celebrar o Dia Nacional da Bossa Nova em homenagem a Tom Jobim.

Nos bastidores do evento, a eterna Garota de Ipanema recebeu o carinho de sua família. Ela recebeu a visita dos quatro filhos - Kiki Pinheiro, Jô Pinheiro, Ticiane Pinheiro e Fernando Pinheiro Júnior - e também do marido, Fernando Mendes Pinheiro.

O evento Rio Bossa Nova acontece até o dia 26 de janeiro e marca o verão carioca com música, esporte, sustentabilidade, acessibilidade e ação social. O encontro é um tributo ao movimento musical que marcou a cultura brasileira e convida o público para uma imersão na alma da Bossa Nova. Além da apresentação de Helô Pinheiro, o evento teve curadoria artística de Pretinho da Serrinha e contou com shows noturnos e programação diurna com atitudes esportivas.

“Estamos trazendo o espírito da Bossa Nova de volta à praia onde tudo começou, resgatando a essência do Rio e proporcionando um festival que une música, esporte e bem-estar”, contou Emerson Martins da Carioca Entretenimento, idealizador e responsável pelo evento.

Helô Pinheiro no evento Rio Bossa Nova - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Helô Pinheiro e família no evento Rio Bossa Nova - Foto: Roberto Filho / Brazil News