Rafaella Justus usa look com muito brilho em show com Ticiane Pinheiro

A apresentadora Ticiane Pinheiro marcou presença no show de Mariah Carey, em São Paulo, na companhia de sua filha com Roberto Justus, Rafaella Justus

Na noite desta sexta-feira, 20, a apresentadora Ticiane Pinheiro marcou presença no show de Mariah Carey, em São Paulo, na companhia de sua filha com Roberto Justus, Rafaella Justus, que acabou de completar 15 anos. Para a ocasião, as duas apostaram em looks estilosos.

A jovem apostou em um look brilhante e all black, composto por um conjunto de top e calça preta. Para completar a produção, ela carregava uma bolsa preta da marca Chanel com corrente dourada. Os acessórios incluíam brincos dourados e uma pulseira prateada.

Já a apresentadora vestiu um conjunto amarelo composto por um top branco e conjunto amarelo com listras brancas. Para completar o look, ela optou por grandes argolas douradas e salto alto branco. Veja:

Ticiane Pinheiro relembra foto do 1º dia de aula de Rafaella Justus

Recentemente, a apresentadora Ticiane Pinheiro encantou ao relembrar uma foto de quando sua filha com Roberto Justus, Rafaella Justus, tinha apenas três anos e estava indo pela primeira vez na escola que estuda até hoje.

Em sua rede social, a esposa de Cesar Tralli compartilhou o registro do passado. Usando um conjunto rosa e uma mochila nas costas, a herdeira da loira com o empresário apareceu sorridente. "Rafa no primeiro dia de aula no colégio que ela estuda até hoje! Fofa! Ela tinha 3 anos", contou a famosa ao exibir a lembrança especial. Veja a foto!

Ainda nos últimos dias, Ticiane Pinheiro falou sobre a preparação que a filha caçula, Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos, fez para entrar na escola da irmã. A jornalista comentou que Rafaella Justus também precisou estudar inglês para ser aceita na instituição americana.