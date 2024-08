Viúva de Pelé sai da mansão deles e o motivo é revelado

Saiba por que a viúva de Pelé, Márcia Aoki, decidiu sair da mansão que dividia com o atleta. A mudança aconteceu na semana passada

Viúva do jogador de futebol Pelé, Márcia Aoki tomou a decisão de sair da mansão que dividia com o marido antes da morte dele no Jardim Acapulco, no Guarujá. De acordo com o site G1, a mudança dela aconteceu no dia 9 de agosto e ela foi morar em um apartamento.

Ainda segundo a reportagem, a decisão de se mudar aconteceu por um motivo pessoal dela. Márcia se sentia muito solitária na mansão enorme e decidiu ir para um lugar menor. “Márcia está viúva e sozinha. Ela ainda está reclusa em respeito ao luto e a casa tem uma manutenção muito cara e ela se sentia muito solitária ali”, disse o advogado dele, Luiz Kignel.

A mansão pertence à Márcia, já que foi deixada para ela no testamento de Pelé. Porém, o inventário da morte do jogador ainda não foi finalizado e ela ainda não passou o imóvel para o seu nome.

Pelé deixou um testamento com as orientações para a divisão de sua herança. O atleta faleceu em dezembro de 2022, aos 82 anos, e teve 7 filhos: Edson, Kely, Jeniffer, Flávia, Sandra, Joshua e Celeste, além de uma enteada, Gemima.

Márcia Aoki não quis ser a inventariante de Pelé

Márcia Aoki, viúva de Pelé (1940-2022), decidiu abrir mão de ser a inventariante, ou seja, responsável por administrar os bens do ex-jogador. Edinho, filho do ex-atleta, foi indicado pela família a ocupar o cargo de inventariante.

De acordo com o G1 Santos, a decisão foi confirmada pelos advogadas das duas partes na quinta-feira, 9, e o pedido será avaliado pela Justiça. Edinho teve o primeiro pedido negado, já que a viúva é a primeira na ordem de nomeação legal.

A juíza que negou o pedido dele, coincidentemente foi a mesma que o condenou a 33 anos de prisão, 11 anos atrás, por lavagem de dinheiro. Além disso, ela também não permitiu que o processo do inventário fosse feito em segredo de Justiça. O pedido teria sido feito também por Edinho, alegando que a notoriedade do pai, visando preservar a identidade dos herdeiros.

Ainda de acordo com o portal, no testamento deixado por Pelé, o ex-jogador manifestou o desejo de deixar 30% da herança para sua companheira. Porém Márcia não teria direito à partilha de bens caso o marido, ainda em vida, não tivesse indicado o interesse em deixar parte dos bens para a mulher. Pelé e Márcia se casaram em 2016.