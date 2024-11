Vini Jr compra relógio de mais de R$ 2 milhões que é inspirado em filme famoso

O jogador de futebol Vini Jr surpreendeu ao celebrar a compra de um relógio milionário, que é inspirado no filme O Poderoso Chefão

O jogador de futebol Vini Jr investiu um dinheirão em um relógio de luxo. De acordo com o jornal Extra, o atleta adquiriu um acessório milionário que é inspirado no filme O Poderoso Chefão.

O relógio é o Jacob & Co Opera Godfather Diamond Barrels. O item toca a música do filme e custa R$ 2,3 milhões.

O item foi confeccionado em ouro rosa 18 quilates, tem 49 mm de diâmetro e é cravejado com 148 diamantes. Em um vídeo que circula pela internet, Vini Jr aparece com os olhos brilhando ao abrir a caixa do relógio de luxo e diz: "Top!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Watch Dreamers BR (@watchdreamersbr)

Vini Jr perdeu a Bola de Ouro

Há alguns dias aconteceu a premiação Bola de Ouro, a principal do futebol mundial. Vini Jr. escolheu não ir à cerimônia, que aconteceu em Paris, na França, após descobrir que o prêmio seria dado a Rodri, do Manchester City.

O resultado gerou revolta em muitas pessoas, já que o brasileiro terminou a competição com o segundo lugar no ranking de melhores do mundo no futebol.

Em sua conta no X, antigo Twitter, Vini se pronunciou. "Eu farei dez vezes se for preciso. Eles não estão preparados", escreveu o atleta, que ganhou o carinho dos fãs. "Melhor do mundo, dentro e fora de campo", escreveu um seguidor. "Você é monstro, o mundo inteiro viu o que você fez! Na hora de subir no palco gritaram seu nome, todos sabem quem é o verdadeiro Bola de Ouro", disse outro.