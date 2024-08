Seleção masculina ignora classificação da equipe feminina nas redes

Nomes como Neymar, Paquetá, Rodrygo e Dorival Jr., técnico da Seleção, não parabenizaram seleção feminina por classificação nas Olimpíadas

Nesta terça-feira, 6, a Seleção Feminina de Futebol conquistou uma vaga para a final no futebol feminino das Olimpíadas de Paris ao vencer a Espanha, atual campeã do mundo, com uma goleada de 4 a 2. A vitória fez muitos brasileiros vibrarem, mas alguns ícones do futebol masculino ignoraram a trajetória da equipe feminina e não comemoraram a classificação.

Na web, a falta de apoio de jogadores como Neymar Jr. (32), Lucas Paquetá (26), Rodrygo (23) e até do técnico da seleção masculina, Dorival Jr. (62), não repercutiu bem. Um usuário do X (antigo Twitter) comentou: "Fui nos perfis do Vini Jr., Paquetá, Endrick, Bruno Guimarães, Raphinha, Rodrygo, Marquinhos, Neymar, Danilo e do Dorival Jr. Sabe o que todos têm em comum? Zero posts parabenizando a Seleção Feminina".

Acho que ter um pouco de sensibilidade com companheiras de profissão e seleção atingindo um momento histórico. — Benjamín Espósito Olímpico 🇧🇷 (@giaoselva) August 7, 2024

Até o momento, apenas Vinicius Jr. (24) e Danilo (33) publicaram stories para parabenizar as atletas femininas, os demais jogadores e técnico seguem sem sinalizar o reconhecimento da conquista que já garante a prata para o Brasil. Em suas redes sociais, os jogadores compartilharam uma postagem da conta oficial da Seleção Feminina com uma foto do momento da classificação. Danilo, capitão da equipe masculina, acrescentou um coração ao lado da postagem; Vini Jr. escreveu: "Parabéns, meninas! É o Brasil".

Os jogadores não competem nos Jogos Olímpicos de Paris, pois não conseguiram alcançar uma das duas vagas no Pré-Olímpico, que teve jogos realizados em fevereiro na Venezuela. O time era um dos favoritos, já que contava com atletas experientes e o novato Endrick (18), estrela que cresceu no Palmeiras e hoje joga pelo Real Madrid.

A Seleção Masculina fechou a primeira fase na liderança do Grupo A, com 9 pontos, com três vitórias e uma derrota. Depois de duas derrotas por 1 a 0, para Paraguai e Argentina, e uma vitória por 3 a 2 sobre os venezuelanos no quadrangular final, o time fechou a fase final na terceira posição e coube aos paraguaios e argentinos representar a América do Sul no futebol masculino em Paris.