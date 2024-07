Sasha, Gisele e José Loreto: conheça os artistas que foram atletas antes da fama

Você sabia? Em clima de Olimpíadas, descubra quais famosos começaram como atletas e abandonaram o esporte para brilhar nos holofotes

Já imaginou que a estilista Sasha Meneghel, a modelo Gisele Bündchen e o ator José Loreto poderiam estar competindo nas Olimpíadas de Paris 2024? Assim como muitas outras celebridades, eles tinham talento e se dedicaram ao esporte antes de mudarem de trajetória e brilharem nas telinhas, palcos e passarelas; relembre a seguir:

Sasha Meneghel:

Além de ser filha de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir, Sasha Meneghel se orgulha de ser uma "nepobaby". Isso porque ela aproveitou a fama para estudar e realizar o sonho de lançar sua própria marca de roupas. No entanto, antes de se dedicar à moda, a jovem quase se tornou jogadora de vôlei profissional e integrou a seleção carioca mirim.

Gisele Bündchen:

Não é surpresa que, com a estrutura física de Gisele Bündchen, ela tenha se destacado no mundo esportivo. Antes de brilhar nas passarelas, a modelo mantinha a forma com o atletismo. Em sua biografia, ela revelou que sonhava em ser veterinária ou jogadora de vôlei e, na juventude, praticava o esporte com a aspiração de ganhar uma medalha nas olimpíadas.

José Loreto:

José Loreto continua emendando uma novela na outra e conquistando sucesso nas telinhas. Antes de brilhar como ator, ele se destacava nos tatames como judoca e ostentava a sua faixa preta. Aliás, o ator começou a praticar judô com apenas cinco anos de idade e chegou até a competir em eventos internacionais durante sua juventude.

Irmãos Simas:

O trio de irmãos poderia ter tomado um rumo diferente. Conhecidos nas telinhas, Bruno Gissoni e Felipe Simas, o primogênito e o caçula do clã, se dedicaram ao futebol e quase se tornaram jogadores profissionais. Bruno jogou pelo São Paulo e pelo Nova Iguaçu Futebol Clube, assim como seu irmão. Já Rodrigo Simas seguiu para o mundo das artes.

Thiago Lacerda:

Você sabia que Thiago Lacerda tem mais de 150 medalhas guardadas em casa? As conquistas são de sua juventude, quando o ator queria se tornar nadador profissional. Inclusive, seu primeiro trabalho nas telinhas foi interpretando um nadador, quando ele pegou gosto e decidiu se dedicar à carreira artísticas, com um sucesso atrás do outro.