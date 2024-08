Rebeca Andrade fatura mais que Simone Biles com medalhas; saiba valores

A ginasta Rebeca Andrade concluiu sua participação nas Olimpíadas de 2024 com mais prêmios em dinheiro do que sua principal adversária, Simone Biles

A ginasta Rebeca Andrade concluiu sua participação nas Olimpíadas de 2024 com mais prêmios em dinheiro do que sua principal adversária, Simone Biles. A brasileira conquistou quatro medalhas, tornando-se a maior medalhista da história do Brasil, e ainda arrecadou R$ 826 mil - superando os R$ 780 mil ganhos por Biles.

Isso porque o valor pago ao atleta por medalha é definido pelo comitê de cada país. Na modalidade individual, o Comitê Olímpico do Brasil paga R$ 350 mil pelo ouro e R$ 210 mil por medalha de prata. O bronze por equipes foi premiado com R$ 280 mil, que foi dividido entre as cinco ginastas e rendeu o valor de R$ 56 mil cada. Com isso, Rebeca soma R$ 826 mil por seus quatro pódios nos Jogos da França.

Enquanto que os Estados Unidos pagam US$ 37,5 mil (R$ 214,6 mil) pelo Ouro, US$ 22,5 mil (R$ 128,7 mil) pela Prata e US$ 15 mil (R$ 85,8 mil) pelo Bronze. Com isso, Simone ganhou 112,5 mil dólares (R$ 649,6 mil) com os 3 ouros e 22,5 mil dólares (R$ 129,9 mil) com a prata. O que totaliza 135 mil dólares (R$ 780 mil). Mas não está claro se o valor é menor na disputa por equipes. As informações são do portal O Globo.

Rebeca Andrade supera Simone Biles e leva ouro na final do solo

Nesta segunda-feira, 05, poucas horas após ficar em quarto na final de trave, Rebeca Andrade garantiu uma medalha de ouro no solo. Em uma apresentação sólida, embalada por uma mistura das músicas “End of Time”, de Beyoncé, e “Movimento da Sanfoninha”, de Anitta, a brasileira conquistou uma nota de 14.166.

Simone Biles, favorita ao ouro na disputa, ficou em segundo lugar com 14.133. A também estadunidense Jordan Chiles fechou o pódio com 13.766.