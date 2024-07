'Rayssa Leal merece ter muitos fãs e meu filho é um deles', diz Murilo Rosa

Em entrevista à CARAS Brasil, Murilo Rosa exalta Rayssa Leal e celebra viagem a Paris para acompanhar as Olimpíadas ao lado da família

Arthur (11), caçula de Murilo Rosa (53), viralizou nas redes ao encontrar Rayssa Leal (16) e se emocionar. O artista diz que a emoção do filho é motivo de orgulho para toda a família, que viajou à França, a convite do COB (Comitê Olímpico do Brasil), para acompanhar as Olimpíadas de Paris.

" Rayssa Leal merece colher todos os frutos e ter muitos fãs . Meu filho é um deles, que teve a oportunidade dar aquele abraço apertado, da mesma forma que ela já teve a oportunidade de dar vários abraços em outros ídolos que ela teve. Foi muito simbólico", declara à CARAS Brasil.

Rosa diz que Arthur pratica skate, tênis, futebol e kung-fu, e tem a jovem medalhista olímpica como uma de suas referências. "Fiquei muito orgulhoso por ele usar essa palavra, já estou vendo que ele tem boas referências. É importante que, na vida, nós saibamos quem e quais são as nossas referências."

E o esporte está presente na vida de toda a família. Lucas (16), seu primogênito, joga basquete; a esposa, a modelo Fernanda Tavares (43), é madrinha do COB; e ele é padrinho do COB, embaixador do taekwondo no Brasil e já competiu duas finais mundiais do esporte.

Murilo Rosa e a família nas Olimpíadas de Paris | Foto: Divulgação

"Tivemos a honra de trazer nossos dois filhos para vivenciar esse momento, estamos aqui torcendo, divulgando e apoiando o esporte", completa. "Poder participar e estar envolvido, de alguma forma, nas Olimpíadas aqui em Paris está sendo muito emocionante. Vai ficar marcado para sempre na minha vida, na do Arthur e na da Rayssa, com a medalha de bronze."

CONFIRA MOMENTO EMOCIONANTE DO ENCONTRO DE RAYSSA LEAL E ARTHUR, FILHO CAÇULA DE MURILO ROSA: