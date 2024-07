Filho de Murilo Rosa se emociona ao conhecer Rayssa Leal

Artur, filho caçula de Murilo Rosa não conteve as lágrimas ao conhecer Rayssa Leal e encantou internautas com o carinho pela atleta

Artur, o filho mais novo de Murilo Rosa e Fernanda Tavares, e Rayssa Leal encantaram a web com o vídeo do encontro entre fã e ídolo, nesta segunda-feira (29). O menino, de 11 anos, foi apresentado pelo pai a medalhista olímpica, que conquistou um bronze na final do skate feminino, e não conteve às lágrimas ao ver a atleta. Na web, o momento atencioso emocionou internautas.

No vídeo publicado pelo Time Brasil, o menino aparece sentado ao lado da skatista, com um sorriso de orelha a orelha, enquanto o pai tira uma foto dos dois juntos. Em seguida, Artur abraçou a jovem e se emocionou por estar perto da atleta que admira. Rayssa retribuiu o abraço do fã: "Espero que esse choro seja por uma coisa boa, pelo amor de Deus!", brincou a "fadinha" bem-humorada.

Nos comentários da publicação, fãs se encantaram pela dupla: "Eu chorei aqui também com ele. Rayssa merece todo o amor do mundo", escreveu um usuário do Instagram. "Que menina fantástica! Eu também iria chorar", elogiou uma internauta."Que lindo o Artur demonstrando o quanto gosta dela. E ela, como sempre, um doce de menina", comentou a outra.

Fãs também se lembraram da primeira vez em que Rayssa se encontrou com Letícia Bufoni, skatista de quem foi parceira nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021. Na ocasião, a adolescente, que tinha sete anos na época, também não segurou as lágrimas ao conhecer a referência no skate.

Quando a Rayssa Leal era criança, chorou de emoção ao encontrar a skatista Letícia Bufoni. Hoje as duas são amigas e companheiras de profissão.pic.twitter.com/qspFykpdve — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) July 28, 2024

Rayssa Leal ganha "festa" de brasileiros em Paris

Após ganhar a medalha de bronze na final do skate feminino, Rayssa Leal foi ovacionada por uma multidão, nesta segunda-feira (29). Na boca do povo, a jovem virou música, com a qual foi recepcionada pela torcida: "Olelê, olalá / Rayssa vem aí / E o bicho vai pegar".

Nas redes, a jovem agradeceu os fãs pelo carinho: "Não tem torcida maior que a nossa! Juntos somos gigantes. Obrigada, Brasil!", escreveu ela.