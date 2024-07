Quem é Rayssa Leal? Conheça a estrela brasileira das Olimpíadas

Promessa do esporte brasileiro, Rayssa Leal tem brilhado nas Olimpíadas de Paris reafirmando seu talento precoce e carisma irresistível

Destaque nas Olimpíadas de Paris, Rayssa Leal tem se tornado uma das maiores estrelas do esporte brasileiro nos últimos anos. Com apenas 16 anos, a garota tem se mostrado cada vez mais elogiada não apenas por todo o seu talento precoce em cima do skate, mas também por seu carisma irresistível, que tem feito ela conquistar não os corações de fãs ao redor do mundo.

MAS, AFINAL, QUEM É RAYSSA LEAL?

A jovem atleta começou a andar de skate ainda criança, influenciada pelos vídeos que via na internet e aos sete anos dominou as redes sociais ao viralizar com um vídeo dela vestida de fada, executando uma manobra perfeita para a sua idade. Desde então, Rayssa tem colecionado vitórias e títulos em competições nacionais e internacionais.

No ano de 2019, a menina surpreendeu ao ganhar a medalha de prata nos X Games, um dos eventos mais prestigiados do esporte. No ano seguinte, ela brilhou ao estrear nos jogos olímpicos de Tóquio, onde não decepcionou os fãs brasileiros garantindo medalha de prata e conquistando o título de atleta mais jovem a receber uma medalha olímpica para o Brasil.

Dominando um espaço que por anos foi popular entre homens, Rayssa tem sido vista como uma personalidade promissora, já que desafia os estereótipos de gênero. Desde o início das Olimpíadas de Paris, ela tem ganhado ainda mais notoriedade e, claro, roubado a cena com todo seu talento.

Na última semana, ela subiu ao pódio mais uma vez e levou a medalha de bronze para casa. Em postagem no Instagram, ela comemorou a vitória. "Minha segunda medalha olímpica! E o tanto de brasileiro que tinha aqui? Não tem torcida maior que a nossa! Juntos somos gigantes! Obrigada Brasil!”, escreveu.