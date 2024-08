Olimpíadas: Como ginastas mantêm o collant no lugar? Conheça alguns truques

As equipes de ginástica artística são destaque nas Olimpíadas de Paris. Com isso, surge a dúvida: como o collant fica no lugar com tantas acrobacias?

As equipes de ginástica artística são destaque nas Olimpíadas de Paris 2024. Com isso, surge a dúvida: como o collant fica no lugar com tantas acrobacias? E algumas atletas já revelaram suas técnicas para manter tudo no lugar.

Em 2020, a ex-ginasta brasileira Daiane dos Santos revelou um de seus truques para não ter imprevistos com a roupa.“A maioria [dos collants] é feito nos Estados Unidos, e o corpo da brasileira geralmente é diferente, tem um ‘bumbumzinho’ a mais, uma cintura mais fina, então era preciso dar uma ajustada. No bumbum, às vezes, a gente passava água com açúcar para dar uma coladinha e ele não sair do lugar”, contou ela em live com a ex-rainha de bateria da Beija-Flor Raíssa de Oliveira.

Em 2021, a ex-ginasta Samantha Brodsky contou ao portal americano Popsugar sobre o uso de cola de bumbum. Segundo ela, uma das mais usadas é a da marca Tuf-Skin, que é uma base aderente em spray para fita atlética, as bandagens.

“Alguns atletas gostam de usar forro por baixo para a cobertura extra. Eu pessoalmente investi em roupas íntimas que combinavam com o tom da minha pele ou peças da mesma cor do meu collant”, detalhou. Com informações da CNN.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Raissa de Oliveira (@raissadeoliveirarainha)

Olimpíadas: pai protagoniza momento fofo ao entrevistar filha medalhista

Um momento fofo entre pai e filha aconteceu durante os saltos ornamentais nos Jogos Olímpicos 2024. Depois de conquistar a medalha de bronze na plataforma de 10m sincronizada, a britânica Andrea Spendolini-Sirieix foi dar entrevista para uma equipe de televisão e um dos entrevistadores era seu pai, Fred Sirieix.

Enquanto ouvia a herdeira falar sobre a vitória, Fred fez carinho na cabeça dela e não escondeu o orgulho. Em seguida, ele a abraça. "Ah, ele estava tão feliz e orgulhoso", comentou um internauta. "Um papai legitimamente orgulhoso, isso é tão fofo", disse outro. Veja como foi o momento: