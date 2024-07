Olimpíadas 2024: Rebeca Andrade se classifica para cinco finais na ginástica artística

A equipe de ginástica artística brasileira também se classificou para a final geral e terá a ginastas nas decisões do individual geral, solo, trave e saltos

O Brasil deu um show nas classificatórias da ginástica artística e brilhou tanto quanto as milhares de pedrinhas verdes e douradas minuciosamente coladas nos collants pretos de Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira - que aliás são mais uma criação de Jade Barbosa, que assumiu a responsabilidade do design dos modelitos pela terceira vez.

Rebeca, por sinal, liderou o time brasileiro rumo à classificação para a final por equipes nas Olimpíadas de Paris 2024, além de ter garantido sua vaga nas finais do individual geral, salto, trave e solo. Com cinco finais, ficou fora apenas da decisão das assimétricas, e por pouco.

Além de Rebeca, Flávia Saraiva fará companhia à amiga no individual geral, e Júlia Soares, caçula da seleção com 18 anos que está em sua primeira olimpíada, se classificou para a final de trave. O detalhe é que Simone Biles também não conseguiu nota para a final das barras assimétricas, e estará exatamente nas mesmas decisões de Rebeca.

julia Soares IMPECÁVEL na trave

pic.twitter.com/bNAqB4IrQu — fab. (@montibellr) July 28, 2024

A equipe brasileira se classificou às finais em quarto lugar com 166.499. Ficou atrás apenas de Estados Unidos, com 172.296, Itália, com 166.861, e China, com 166.628. O quarto lugar por equipes foi a mesma posição da classificatória do Mundial do ano passado, quando o Brasil ajustou detalhes e foi prata na final.

Veja as melhores reações dos internautas sobre as nossas ginastas:

REBECA ANDRADE COM BEYONCÉ, MOVIMENTO DA SANFONINHA, MUITO FUNK, PIRUETA, DUPLO MORTAL E MOLEJO BRASILEIRO! JÁ É OURO AQUI EM CASA! pic.twitter.com/2QQU73aWk5 — bibi 🇧🇷 (@virgilewis) July 28, 2024

Tire todo olho gordo, inveja e maldição que tá encima da Rebeca Andrade pic.twitter.com/PFRfjAzKqs — Marco (@Marco_Lemos5) July 28, 2024