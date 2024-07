Rebeca Andrade inscreve salto inédito nas Olimpíadas de Paris

A ginasta Rebeca Andrade pediu a homologação de um novo salto para os Jogos Olímpicos de Paris. Ele poderá ser batizado com o seu nome

A ginasta Rebeca Andradeinscreveu um novo salto para tentar o bicampeonato nas Olimpíadas de Paris. A Federação Internacional de Ginástica (FIG) anunciou que a atleta pediu a homologação do Yurchenko triple twist, conhecido pela sigla YTT.

O salto terá o grau seis de dificuldade, o que pode indicar uma nota alta em caso de execução do movimento. Na ginástica, uma nota é composta pela nota de partida (D), definida pelo código da FIG, e a nota de execução (E), que pode ir de 0 a 10, dependendo de como os juízes vão avaliar a apresentação. Se a atleta fizer o movimento, ele poderá ser batizado com o seu nome.

Essa salto é considerado de alta complexidade e inclui três "twists", ou seja, três piruetas em torno de si. Para que o salto receba o seu nome, Rebeca terá que realizá-lo em algum momento da competição sem cometer falhas graves. A atleta, contudo, não é obrigada a executar o salto, já que a inscrição significa apenas uma intenção de fazer o movimento.

Vale lembrar que nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, ela chegou a se inscrever para tentar homologar uma acrobacia no solo, o Tsukahara, um dos saltos mais difíceis da modalidade, que consiste basicamente em um mortal com dupla e meia pirueta, mas não chegou a executar. Rebeca chegou a realizá-lo em uma competição, mas como não era uma apresentação oficial da FIG, não foi homologado.

Rebeca Andrade defende make nas Olimpíadas

Uma das estrelas do Time Brasil nas Olimpíadas de 2024, Rebeca Andrade não nega que é uma mulher vaidosa e que ama o universo da maquiagem. Sempre com visual impecável, a ginasta abriu sua necessaire de viagem diretamente de Paris, na França, e explicou como a make tem um lugar especial em sua vida.

"A maquiagem me ajuda a me sentir mais confiante e poderosa. Adoro criar looks que combinam com minhas apresentações e destacam minha personalidade", comenta a atleta, que é embaixadora da Vult. Mas para além de suas habilidades excepcionais na ginástica, Rebeca também acaba chamando atenção dos fãs a cada competição com seu visual deslumbrante. Segundo a carioca, cuidar de sua beleza tem um espaço especial dentro de sua vida. Saiba mais!